البرمجة الكاملة للدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي
تحت شعار "ذاكرة تعيش"، يحتفي مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت 2026 بدورته الستين، من خلال برنامج ثري يضم 32 عرضا موزعا بين المسرح والموسيقى والرقص المعاصر،بمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة.
ويُشارك في هذه الدورة الاستثنائية التي تكرّس مكانة هذه التظاهرة العريقة باعتبارها واحدة من أبرز المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، وفضاء للقاء بين التجارب الإبداعية والثقافات المختلفة منذ أكثر من ستة عقود، فنانون من تونس ولبنان وفلسطين والجزائر والمغرب ومالي وتركيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى غرار سائر دورات مهرجان الحمامات الدولي تُفتتح هذه الدورة بعرض مسرحي وهو "الهاربات" لوفاء الطبوبي، الذي حاز على العديد من الجوائز الوطنية والدولية من بينها، الجائزة الكبرى في الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي خلال شهر جانفي 2026. كما سبق أن نالت التانيت الذهبي (الجائزة الكبرى) في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية، فضلا عن الجائزة الكبرى للدورة الثالثة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع". وتُقدم حفل اختتام الدورة الفنانة التونسية صوفية صادق، وذلك احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ 13 أوت من كل سنة.
برمجة متنوعة ورؤية فنية منفتحةوتمثل برمجة هذه الدورة ترجمة لرؤية فنية تقوم على التنوع والانفتاح، حيث تجمع بين أجيال مختلفة من الفنانين وألوان موسيقية متعددة تمتد من الجاز والسول والبلوز والفادو والروك البديل إلى الموسيقى الإفريقية والكوبية والموسيقى الإلكترونية، مرورا بالأغنية العربية المعاصرة والطربية والمشاريع التي تستلهم التراث الموسيقي المحلي والعربي والعالمي وتعيد تقديمه برؤى جديدة.
ولا يقتصر التنوع على الجانب الموسيقي فحسب، فهو يشمل أيضا المضامين والرؤى التي تحملها الأعمال المشاركة، إذ تطرح العديد من العروض أسئلة الهوية والذاكرة والمنفى والحرية والانتماء والعدالة والعيش المشترك، فيما تستلهم أخرى التراث الثقافي والروحي والشعبي لمجتمعاتها المختلفة. وهو ما يمنح هذه الدورة بعدا إنسانيا وحضاريا يجعل من الفن لغة مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية والاختلافات الثقافية.
وتضم البرمجة أسماء عربية ودولية بارزة من بينها التونسي ظافر يوسف وفرج سليمان من فلسطين وياسمين حمدان ومارسيل خليفة وآدم ويارا وملحم زين من لبنان و"ساليف كايتا" من مالي و"ماريزا" من البرتغال والإيطالي "ماريو بيوندي" والمغربية نجاة عتابو، إلى جانب فرقة قناوة ديفيزيون الجزائرية وThe Buena Vista Orchestra الكوبية وDedublüman التركية، فضلا عن عدد من أبرز الفنانين التونسيين على غرار شكري بوزيان وصوفية صادق.
كما تواكب هذه الدورة حركية الساحة الموسيقية التونسية من خلال تقديم مجموعة من العروض الجديدة، من بينها، "Live With Orchestra" لنور عرجون وسليم عرجون، و"صدى الأطلس" لعطيل معاوي، و"دوليشة" لبثينة نابولي، و"نوستالجيكا" لمهدي المولهي.
وتحتلّ الفنون الركحية مكانةً محورية ضمن فعاليات المهرجان، باعتبار المسرح ركيزته الأساسية وروحه النابضة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من العروض المسرحية التي تعكس ثراء التجارب الإبداعية، على غرار، "الهاربات" لوفاء الطبوبي و"جاكراندا" لنزار السعيدي و"هوما" لسيرين قنون و"روضة العشاق" لمعز العاشوري.
رسالة المهرجانوفي نسخته الستين، يجدد مهرجان الحمامات الدولي وفاءه لرسالته الثقافية بوصفه فضاء للإبداع الحر وملتقى للفنانين والجمهور من مختلف الآفاق، ويؤكد مكانته كأحد أبرز الجسور التي تربط بين الشعوب عبر الفن والموسيقى والفكر وكمنصة تحتفي بالتنوع الثقافي والإنساني في أبهى تجلياته.
البرمجة الكاملة للدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي11 جويلية – "الهاربات" – وفاء الطبوبي – تونس
12 جويلية – ظافر يوسف – "شيراز" – تونس
13 جويلية – ياسمين حمدان – لبنان
14 جويلية – مهدي المولهي – "نوستالجيكا" بمشاركة رنا زروق . هيثم هلال . مهدي العلاني . الأسعد السندي – تونس
15 جويلية – Bebe – إسبانيا
17 جويلية – نور عرجون × سليم عرجون – Live With Orchestra – تونس
18 جويلية – يارا – لبنان
19 جويلية – "لاباس" – سليم بن صفية – سينوغرافيا نادية الكعبي-لينك – تونس
20 جويلية – قناوة ديفيزيون – الجزائر
21 جويلية – Big Daddy Wilson – الولايات المتحدة الأمريكية
22 جويلية – جوزيف عطية – لبنان
23 جويلية – فرج سليمان – فلسطين
24 جويلية – مارسيل خليفة – "في البال أغنية" – لبنان
25 جويلية – شكري بوزيان – تونس
26 جويلية – عطيل معاوي – "صدى الأطلس" بمشاركة دالي شبيل . حاتم اللجمي . روضة عبد الله – تونس
27 جويلية – نوردو – تونس
28 جويلية – The Buena Vista Orchestra – كوبا
30 جويلية – وداد مجمع وخليل إيبي – "عيطة مون أمور" – المغرب/تونس
31 جويلية – ساليف كايتا – مالي
1 أوت – ماريزا – البرتغال
2 أوت – ماريو بيوندي – إيطاليا
3 أوت – بثينة نابولي – "دوليشة" – تونس
4 أوت – غسان يمين – "De moi à Aznavour" – لبنان
5 أوت – "جاكراندا" – نزار السعيدي – تونس
6 أوت – ملحم زين – لبنان
7 أوت – Dedublüman – تركيا
8 أوت – نجاة عتابو – المغرب
9 أوت – سندي لطي – لبنان
10 أوت – "هوما" – سيرين قنون – تونس
11 أوت – آدم – لبنان
12 أوت – "روضة العشاق" – معز العاشوري – تونس
13 أوت – صوفية صادق – تونس
ويُشارك في هذه الدورة الاستثنائية التي تكرّس مكانة هذه التظاهرة العريقة باعتبارها واحدة من أبرز المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، وفضاء للقاء بين التجارب الإبداعية والثقافات المختلفة منذ أكثر من ستة عقود، فنانون من تونس ولبنان وفلسطين والجزائر والمغرب ومالي وتركيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى غرار سائر دورات مهرجان الحمامات الدولي تُفتتح هذه الدورة بعرض مسرحي وهو "الهاربات" لوفاء الطبوبي، الذي حاز على العديد من الجوائز الوطنية والدولية من بينها، الجائزة الكبرى في الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي خلال شهر جانفي 2026. كما سبق أن نالت التانيت الذهبي (الجائزة الكبرى) في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية، فضلا عن الجائزة الكبرى للدورة الثالثة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع". وتُقدم حفل اختتام الدورة الفنانة التونسية صوفية صادق، وذلك احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ 13 أوت من كل سنة.
برمجة متنوعة ورؤية فنية منفتحةوتمثل برمجة هذه الدورة ترجمة لرؤية فنية تقوم على التنوع والانفتاح، حيث تجمع بين أجيال مختلفة من الفنانين وألوان موسيقية متعددة تمتد من الجاز والسول والبلوز والفادو والروك البديل إلى الموسيقى الإفريقية والكوبية والموسيقى الإلكترونية، مرورا بالأغنية العربية المعاصرة والطربية والمشاريع التي تستلهم التراث الموسيقي المحلي والعربي والعالمي وتعيد تقديمه برؤى جديدة.
ولا يقتصر التنوع على الجانب الموسيقي فحسب، فهو يشمل أيضا المضامين والرؤى التي تحملها الأعمال المشاركة، إذ تطرح العديد من العروض أسئلة الهوية والذاكرة والمنفى والحرية والانتماء والعدالة والعيش المشترك، فيما تستلهم أخرى التراث الثقافي والروحي والشعبي لمجتمعاتها المختلفة. وهو ما يمنح هذه الدورة بعدا إنسانيا وحضاريا يجعل من الفن لغة مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية والاختلافات الثقافية.
وتضم البرمجة أسماء عربية ودولية بارزة من بينها التونسي ظافر يوسف وفرج سليمان من فلسطين وياسمين حمدان ومارسيل خليفة وآدم ويارا وملحم زين من لبنان و"ساليف كايتا" من مالي و"ماريزا" من البرتغال والإيطالي "ماريو بيوندي" والمغربية نجاة عتابو، إلى جانب فرقة قناوة ديفيزيون الجزائرية وThe Buena Vista Orchestra الكوبية وDedublüman التركية، فضلا عن عدد من أبرز الفنانين التونسيين على غرار شكري بوزيان وصوفية صادق.
كما تواكب هذه الدورة حركية الساحة الموسيقية التونسية من خلال تقديم مجموعة من العروض الجديدة، من بينها، "Live With Orchestra" لنور عرجون وسليم عرجون، و"صدى الأطلس" لعطيل معاوي، و"دوليشة" لبثينة نابولي، و"نوستالجيكا" لمهدي المولهي.
وتحتلّ الفنون الركحية مكانةً محورية ضمن فعاليات المهرجان، باعتبار المسرح ركيزته الأساسية وروحه النابضة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من العروض المسرحية التي تعكس ثراء التجارب الإبداعية، على غرار، "الهاربات" لوفاء الطبوبي و"جاكراندا" لنزار السعيدي و"هوما" لسيرين قنون و"روضة العشاق" لمعز العاشوري.
رسالة المهرجانوفي نسخته الستين، يجدد مهرجان الحمامات الدولي وفاءه لرسالته الثقافية بوصفه فضاء للإبداع الحر وملتقى للفنانين والجمهور من مختلف الآفاق، ويؤكد مكانته كأحد أبرز الجسور التي تربط بين الشعوب عبر الفن والموسيقى والفكر وكمنصة تحتفي بالتنوع الثقافي والإنساني في أبهى تجلياته.
البرمجة الكاملة للدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي11 جويلية – "الهاربات" – وفاء الطبوبي – تونس
12 جويلية – ظافر يوسف – "شيراز" – تونس
13 جويلية – ياسمين حمدان – لبنان
14 جويلية – مهدي المولهي – "نوستالجيكا" بمشاركة رنا زروق . هيثم هلال . مهدي العلاني . الأسعد السندي – تونس
15 جويلية – Bebe – إسبانيا
17 جويلية – نور عرجون × سليم عرجون – Live With Orchestra – تونس
18 جويلية – يارا – لبنان
19 جويلية – "لاباس" – سليم بن صفية – سينوغرافيا نادية الكعبي-لينك – تونس
20 جويلية – قناوة ديفيزيون – الجزائر
21 جويلية – Big Daddy Wilson – الولايات المتحدة الأمريكية
22 جويلية – جوزيف عطية – لبنان
23 جويلية – فرج سليمان – فلسطين
24 جويلية – مارسيل خليفة – "في البال أغنية" – لبنان
25 جويلية – شكري بوزيان – تونس
26 جويلية – عطيل معاوي – "صدى الأطلس" بمشاركة دالي شبيل . حاتم اللجمي . روضة عبد الله – تونس
27 جويلية – نوردو – تونس
28 جويلية – The Buena Vista Orchestra – كوبا
30 جويلية – وداد مجمع وخليل إيبي – "عيطة مون أمور" – المغرب/تونس
31 جويلية – ساليف كايتا – مالي
1 أوت – ماريزا – البرتغال
2 أوت – ماريو بيوندي – إيطاليا
3 أوت – بثينة نابولي – "دوليشة" – تونس
4 أوت – غسان يمين – "De moi à Aznavour" – لبنان
5 أوت – "جاكراندا" – نزار السعيدي – تونس
6 أوت – ملحم زين – لبنان
7 أوت – Dedublüman – تركيا
8 أوت – نجاة عتابو – المغرب
9 أوت – سندي لطي – لبنان
10 أوت – "هوما" – سيرين قنون – تونس
11 أوت – آدم – لبنان
12 أوت – "روضة العشاق" – معز العاشوري – تونس
13 أوت – صوفية صادق – تونس
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