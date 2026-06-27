برمجة متنوعة ورؤية فنية منفتحة



رسالة المهرجان



البرمجة الكاملة للدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي



تحت شعار "ذاكرة تعيش"، يحتفي مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت 2026 بدورته الستين، من خلال برنامج ثري يضم 32 عرضا موزعا بين المسرح والموسيقى والرقص المعاصر،بمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة.ويُشارك في هذه الدورة الاستثنائية التي تكرّس مكانة هذه التظاهرة العريقة باعتبارها واحدة من أبرز المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، وفضاء للقاء بين التجارب الإبداعية والثقافات المختلفة منذ أكثر من ستة عقود، فنانون من تونس ولبنان وفلسطين والجزائر والمغرب ومالي وتركيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية.وعلى غرار سائر دورات مهرجان الحمامات الدولي تُفتتح هذه الدورة بعرض مسرحي وهو "الهاربات" لوفاء الطبوبي، الذي حاز على العديد من الجوائز الوطنية والدولية من بينها، الجائزة الكبرى في الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي خلال شهر جانفي 2026. كما سبق أن نالت التانيت الذهبي (الجائزة الكبرى) في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية، فضلا عن الجائزة الكبرى للدورة الثالثة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع". وتُقدم حفل اختتام الدورة الفنانة التونسية صوفية صادق، وذلك احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ 13 أوت من كل سنة.وتمثل برمجة هذه الدورة ترجمة لرؤية فنية تقوم على التنوع والانفتاح، حيث تجمع بين أجيال مختلفة من الفنانين وألوان موسيقية متعددة تمتد من الجاز والسول والبلوز والفادو والروك البديل إلى الموسيقى الإفريقية والكوبية والموسيقى الإلكترونية، مرورا بالأغنية العربية المعاصرة والطربية والمشاريع التي تستلهم التراث الموسيقي المحلي والعربي والعالمي وتعيد تقديمه برؤى جديدة.ولا يقتصر التنوع على الجانب الموسيقي فحسب، فهو يشمل أيضا المضامين والرؤى التي تحملها الأعمال المشاركة، إذ تطرح العديد من العروض أسئلة الهوية والذاكرة والمنفى والحرية والانتماء والعدالة والعيش المشترك، فيما تستلهم أخرى التراث الثقافي والروحي والشعبي لمجتمعاتها المختلفة. وهو ما يمنح هذه الدورة بعدا إنسانيا وحضاريا يجعل من الفن لغة مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية والاختلافات الثقافية.وتضم البرمجة أسماء عربية ودولية بارزة من بينها التونسي ظافر يوسف وفرج سليمان من فلسطين وياسمين حمدان ومارسيل خليفة وآدم ويارا وملحم زين من لبنان و"ساليف كايتا" من مالي و"ماريزا" من البرتغال والإيطالي "ماريو بيوندي" والمغربية نجاة عتابو، إلى جانب فرقة قناوة ديفيزيون الجزائرية وThe Buena Vista Orchestra الكوبية وDedublüman التركية، فضلا عن عدد من أبرز الفنانين التونسيين على غرار شكري بوزيان وصوفية صادق.كما تواكب هذه الدورة حركية الساحة الموسيقية التونسية من خلال تقديم مجموعة من العروض الجديدة، من بينها، "Live With Orchestra" لنور عرجون وسليم عرجون، و"صدى الأطلس" لعطيل معاوي، و"دوليشة" لبثينة نابولي، و"نوستالجيكا" لمهدي المولهي.وتحتلّ الفنون الركحية مكانةً محورية ضمن فعاليات المهرجان، باعتبار المسرح ركيزته الأساسية وروحه النابضة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من العروض المسرحية التي تعكس ثراء التجارب الإبداعية، على غرار، "الهاربات" لوفاء الطبوبي و"جاكراندا" لنزار السعيدي و"هوما" لسيرين قنون و"روضة العشاق" لمعز العاشوري.وفي نسخته الستين، يجدد مهرجان الحمامات الدولي وفاءه لرسالته الثقافية بوصفه فضاء للإبداع الحر وملتقى للفنانين والجمهور من مختلف الآفاق، ويؤكد مكانته كأحد أبرز الجسور التي تربط بين الشعوب عبر الفن والموسيقى والفكر وكمنصة تحتفي بالتنوع الثقافي والإنساني في أبهى تجلياته.11 جويلية – "الهاربات" – وفاء الطبوبي – تونس12 جويلية – ظافر يوسف – "شيراز" – تونس13 جويلية – ياسمين حمدان – لبنان14 جويلية – مهدي المولهي – "نوستالجيكا" بمشاركة رنا زروق . هيثم هلال . مهدي العلاني . الأسعد السندي – تونس15 جويلية – Bebe – إسبانيا17 جويلية – نور عرجون × سليم عرجون – Live With Orchestra – تونس18 جويلية – يارا – لبنان19 جويلية – "لاباس" – سليم بن صفية – سينوغرافيا نادية الكعبي-لينك – تونس20 جويلية – قناوة ديفيزيون – الجزائر21 جويلية – Big Daddy Wilson – الولايات المتحدة الأمريكية22 جويلية – جوزيف عطية – لبنان23 جويلية – فرج سليمان – فلسطين24 جويلية – مارسيل خليفة – "في البال أغنية" – لبنان25 جويلية – شكري بوزيان – تونس26 جويلية – عطيل معاوي – "صدى الأطلس" بمشاركة دالي شبيل . حاتم اللجمي . روضة عبد الله – تونس27 جويلية – نوردو – تونس28 جويلية – The Buena Vista Orchestra – كوبا30 جويلية – وداد مجمع وخليل إيبي – "عيطة مون أمور" – المغرب/تونس31 جويلية – ساليف كايتا – مالي1 أوت – ماريزا – البرتغال2 أوت – ماريو بيوندي – إيطاليا3 أوت – بثينة نابولي – "دوليشة" – تونس4 أوت – غسان يمين – "De moi à Aznavour" – لبنان5 أوت – "جاكراندا" – نزار السعيدي – تونس6 أوت – ملحم زين – لبنان7 أوت – Dedublüman – تركيا8 أوت – نجاة عتابو – المغرب9 أوت – سندي لطي – لبنان10 أوت – "هوما" – سيرين قنون – تونس11 أوت – آدم – لبنان12 أوت – "روضة العشاق" – معز العاشوري – تونس13 أوت – صوفية صادق – تونس