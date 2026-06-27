تونس تحتضن المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا يومي 29 و30جوان 2026

تحت شعار "توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية الابتكار الرقمي كمحفّز للنّفاذ الشّامل والمستدام إلى أسواق الـ"كوميسا"، تحتضن تونس يومي 29 و 30 جوان 2026، المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 2026.وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها أنّ تنظيم هذه التظاهرة تندرج في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا".وستنعقد هذاه التظاهرة تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات والأمينة العامة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "كوميسا" وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المختصة التابعة لها.وينتظر ان تشهد هذه الدورة حضورا لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النّفطي.ويندرج تنظيم هذا المنتدى في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للكوميسا (2026-2030) بما يعكس التوجه الإقليمي بتوظيف التحول الرقمي كرافعة أساسية للتكامل الإقليمي وتنمية سلاسل القيمة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل للجميع.ويجسّد شعار هذه الدورة الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية والرفع من القدرة التنافسية وتعزيز الازدهار الشامل والمستدام. كما يسلط الضوء على الإمكانيات التي تزخر بها منطقة "الكوميسا"، التي تجمع أكثر من 655 مليون نسمة، وتمثل فضاء اقتصاديا يقدر ناتجه المحلي الاجمالي نحو تريليون دولار أمريكي مما تتيح توظيف التكنولوجيا لدعم تيسير التجارة والتصنيع والتكامل بين الأسواق.ويرنو المنتدى إلى تعزيز التعريف بمؤسسات "الكوميسا" وبرامجها وآليات عملها وتعميق التعاون بينها وبين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، من خلال استعراض كيفية إسهام البرامج الإقليمية والابتكارات الرقمية في تطوير سلاسل القيمة وتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.كما تتمثل أهدافه، خاصة، في تعزيز الحوار والتعاون وإبراز أثر مؤسسات "الكوميسا" وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع تبادل المعرفة والابتكار ودعم النمو الشامل والمستدام.وسيشهد هذا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الـ"كوميسا" مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسساتهاا والدول الأعضاء والقطاع الخاص، وشركاء التنمية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.وسيليه تنظيم مؤتمر سيدات الأعمال للـ"كوميسا" والمعرض التجاري الإقليمي للـ"كوميسا أيام 1 و2 و3 من شهر جويلية 2026.واكدت الوزارة في بلاغها ان احتضان تونس لهذا الموعد الإقليمي يؤكد التزامها بمساندة جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي ودعم المبادرات الهادفة إلى تطوير المبادلات التجارية، وتعزيز الاستثمار، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم التنمية المشتركة والازدهار الاقتصادي لشعوب القارة.