أبرز الأحداث السياسية خلال أسبوع (من 20 الى 27 جوان 2026 )

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في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها من، حسب ترتيبها الزمني:مؤسسة فداء: جراية تكميلية لجرحى الثورة واستمرار صرف الجرايات لباعثي المشاريع لمدة ثلاث سنوات.مرصد شاهد يدعو إلى مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمجالس المحلية (ندوة).يوم علمي بجندوبة لتمكين أعوان الحماية المدنية من تطوير مهارات التدخل في الولادات خارج المؤسسات الصحية.وزير الخارجية يشارك غدا الاثنين في عمان في اجتماع مجلس الجامعة العربية.تراجع في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين (نقابة الصحفيين).هيئة الانتخابات تنشر نموذج ورقة الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية.وزير الخارجية يبحث في عمان مع نظيره الجزائري الاستعدادات لعقد لجنة المتابعة التونسية الجزائرية.وزير الشؤون الخارجية يلتقي في عمان كبار رجال الأعمال الأردنيين ورئيس مجموعة أبو غزالة الرقمية.وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس والأردن.وزارة الدفاع الوطني: انطلاق عملية تقديم الترشحات في مناظرتين لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية للباكالوريا.الحماية المدنية:تدخلا خلال الـ24 ساعة الماضية.عمان: "سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات" محور لقاء وزير الشؤون الخارجية بالمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.جلسة عامة سرية بالبرلمان للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب.البرلمان: رفع الحصانة عننواب (تصريح).والي تونس يشرف على جلسة عمل اللجنة الجهوية للسلامة المرورية.الذكرىلانبعاث الجيش الوطني: حصن الوطن المنيع ينخرط في التصنيع العسكري بعد دوره المتميز في الدفاع والتنمية والتكوين.لجنة النظام الداخلي بمجلس الجهات والأقاليم تستمع إلى نائبين حول مقترحي قانونين يتعلقان بإرساء منظومة اللاصقة التنبيهية للمخالفات المرورية وتنقيح فصول من النظام الداخلي للمجلس.بلدية تونس تنفذ حملات ميدانية لتحرير الأرصفة ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم.إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق سعدية مصباح والقاضي بسجنهاسنوات.مجلس الجهات والأقاليم يتوجه بالتهنئة إلى منتسبي المؤسسة العسكرية بمناسبة الذكرىلانبعاث الجيش الوطني.الحماية المدنية:تدخلا خلال الـ24 ساعة الماضية.إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء رسميا وتعميمها بـبلدية.رئيسة الحكومة تلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.وفد من البرلمان يشارك في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني.رئيس الجمهورية يشرف على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسيجومي بعد ترميمه.رئيس الجمهورية يتولى ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء.الحماية المدنية:تدخلات خلال الـ24 ساعة الماضية.وزير الخارجية يلتقي سفيرة مملكة النرويج بمناسبة انتهاء مهامها بتونس.مجلس نواب الشعب يشارك في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية بالقاهرة.مؤسسة فداء تعقد لقاء مع عدد من أفراد عائلات شهداء ثكنة بوشوشة للاطلاع على أوضاعهم ومشاغلهم.بلدية تونس: جلسة عمل للنظر في الإشكاليات والإخلالات المسجلة بسوق المنصف باي.بمناسبة الذكرىلانبعاث الجيش الوطني: وزير الدفاع يشرف على موكب رفع العلم بساحة القصبة.وفد تونسي يؤدي زيارة استكشاف لفرص الاستثمار والتجارة في السوق السنغالية.النفطي يلتقي سفير المجر بتونس بمناسبة انتهاء مهامه.تونس تؤكد خلال مناقشة خارطة الطريق "اليونسكو 80" أهمية إصلاح المنظمة وتعزيز أدوارها في التعليم والثقافة.لجنة التشريع العام تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات.ابتدائية تونس:عاما سجنا لسهام بن سدرين في قضايا تتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة والبنك الفرنسي التونسي.الحماية المدنية:تدخلا خلال الـ24 ساعة الماضية.وزير الشؤون الدينية يبرز مناقب الإمام عبد الحميد الصائغ وأهم آثاره الفقهية والأصولية.متساكنو الكبارية بالعاصمة يختارون الأحد القادم ممثلهم الجديد في البرلمان.وزير الدفاع يشرف على موكب تقليد شارات الرتب والأوسمة لثلة من العسكريين.ولاية تونس تدعو مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة قبل رش المبيدات بالطائرة فوق سبخة السيجومي.الحماية المدنية تدعو إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية لتجنب اندلاع الحرائق.الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: مساندة لا مشروطة لجميع الضحايا دون تمييز (بيان).لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب تنطلق في دراسة مشروع مخطط التنميةإقرار الحكم الابتدائي في حق المتهمين في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي (محكمة الاستئناف).استئناف تونس تقر الحكم الابتدائي الصادر في حق زياد الهاني (مصدر قضائي).الرائد الرسمي: تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.رئيس الجمهورية يتولى تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي.