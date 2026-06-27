الIACE: تسقيف أسعار اللحوم الحمراء أدى الى فقدان منظومة اللحوم الحمراء لتوازنها

أسعار الأضاحي 2026 ومفارقة التضخم



الأسواق الموازية والتهريب



أعتبر، في ورقة بحث نشرها، أندون مراعاة حقيقية لكلفة الانتاج أدى إلى فقدانالتوازن، داعيا الى ضرورة مراجعة السياسات المتبعة قبل انهيار المنظومة.واتخذت الدولة خلال الفترة منحسب المصدر ذاته، قرارات متتالية لتجميد أسعار البيع وتسقيفها، بينما كانت كلفة الانتاج الحقيقية تشهد ارتفاعا متتاليا نتيجة اضطراب أسعار الأعلاف.وفي، أصدرتأمرا وزاريا يقضي بفرض سقف اداري صارم ومباشر على أسعار اللحوم الحمراء. وحدد الأمر سعربـللكلغرام الواحد لكن بيع، واقعيا، بسعر يتراوح بينللكلغرام الواحد رغم السقف الاداري.وخلال سنةونتيجة لسنوات من النزيف وتصفية الرصيد الحيواني دخلتمرحلة ندرة العرض وفقدان التوازن تماما. وقفز سعر كيلغرامفي المحلات والأسواق الحرة ليتراوح بينفيما أصبح السعر الإداري النظري متوفرا فقط في نقاط بيعوبكميات محدودة.وفي السنة ذاتها، برزت مفارقة اقتصادية لافتة، اذ شهدت أسعارواللحوم الحمراء ارتفاعا قياسيا غير مسبوق رغم تسجيل تراجع في أسعار الأعلاف المركبة والخشنة محليا بنسبة قاربتمقارنة بالموسم السابق.هذا الانفصال بين هبوط كلفة العلف وصعود سعر المنتج النهائي يثبت، وفق ورقة، أن المنظومة لم تعد تعاني من مشكلة كلفة تشغيلية مباشرة فحسب، بل باتت تحت رحمة ندرة حادة في العرض () نتيجة سنوات تصفية القطيع.عكست أسعارانهيارا عاما في العرض، إذ تراوحت الأسعار الحقيقية للخروف الحي بينكمعدل عام، وتجاوزت حاجزللأضاحي ذات الأحجام الكبيرة. وبذلك تصدرتقائمة البلدان العربية من حيث غلاء أسعار اللحوم مقارنة بمقدرتها الشرائية.وأشار البحث الى أنأنتجت مفعولا عكسيا، فبدل حماية المستهلك، تسببت هذه السياسة في موجة تضخم غير مسبوقة، تضاعف فيها السعرمقارنة بسنةمن التداعيات السلبية الإضافية لسياسة، تزايد نشاط شبكاتوالأسواق الموازية، فالأسعار المنخفضة خلقت دافعا إقتصاديا للمهربين، وفق ورقة البحث، لتهريب القطعان حية عبر الحدود نحوحيث تباع الماشية بأسعار حرة ومجزية جدا للمربين.واعتبر معدو الورقة ان هذا الأمر تسبب في تجفيف الأسواق التونسية عبر تهريب القطعان الحية نحو الأسواق المجاورة.وخلصت الورقة إلى أن تجاهل التحذيرات، والتمسك بسياسةفي قطاعكلها عوامل أدت إلى تراجع العرض بفعل تراجعبنسبة تتراوح بينمنذ سنةوارتفاع أسعار الأضاحيخلال، لتصل إلى مستويات قياسية في سنةوأعتبرت أنفيتعيش حالة من تراجع الرصيد الحيواني نتيجة عدم توازن الكلفة مع أسعار البيع المفروضة إداريا.وكانقد اشار منذ سنةالى أن الأزمة تتجاوز مجرد تراجع في أعداد القطيع إلى تغيرات هيكلية في الخارطة الفلاحية واستنزاف للميزان التجاري.ويمكن حصر هذه التغيرات في نقطتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في انحسار المساحات الرعوية وتغير نمط الانتاج مع الاختفاء التدريجي لمساحات المراعي الطبيعية نتيجةوتوسع غراسات أخرى أكثر ملائمة للظروف الحالية بحثا عن ربحية بديلة. وتمثلنموذجا لهذا التحول الهيكلي اذ تحولت من المرتبة الاولى وطنيا في تربية الاغنام وإنتاج اللحوم الحمراء، إلى المرتبة الاولى في إنتاجفيما تتعلق النقطة الثانية بكلفة التوريد، اذ أدى هذا التآكل في القطيع المحلي إلى اللجوء الى سد الفجوة عبر التوريد، وهو ما أكدته أرقاملسنةاذ بلغت كلفة واردات، في حين تبلغ كلفة وارداتبقطاع الابقار. وتكشف هذه الارقام حجم الضغط المسلط على احتياطي العملة الصعبة جراء تعطل حلقات الانتاج المحلي.واشارت الورقة التي اعدها، الى أن ازمة اللحوم فيلا تقتصر على الاشكاليات الهيكلية وسياسات الأسعار فحسب بل ترتبط ارتباطا وثيقا بالتراجع الحاد في مؤشرات الانتاجية والخصوبة داخل القطاع مقارنة بالمعايير العلمية والمستويات العالمية.وبخصوص مؤشرات الخصوبة والتكاثر لدى الأغنام، يعانيمن ضعف إنتاجي واضح، اذ يبلغ معدل الخصوبة السنوي الحالي أقل منفي حين تشير الأهداف الانتاجية والتقنية القياسية إلى ضرورة أن يتجاوز هذا المعدل نسبةكحد أدنى لضمان ديمومة القطاع.من جهة اخرى تسجل المنظومة التونسية معدلات نفوق مرتفعة تتراوح بينبينما يكمن الهدف السليم في النزول بهذه النسبة إلى أقل منعبر الاحاطة البيطرية المستمرة.وتعزي ورقة البحث هذا التدهور في مؤشرات الخصوبة إلى عدة عوامل هيكلية وفنية، أبرزها،، والمنظومة الغذائية غير الملائمة التي تخضع لها القطعان نتيجة غلاء الأعلاف واعتماد المربين على تقليص الحصص الغذائية لخفض التكاليف، وتستأثربنسبة تتراوح بينإلىمن الكلفة الاجمالية للانتاج في