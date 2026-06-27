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بيع تذاكر مهرجان الحمامات الدولي 2026 يتم إلكترونيا بداية من يوم 28 جوان

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Bookmark article    Publié le Samedi 27 Juin 2026 - 15:26 قراءة: 0 د, 39 ث
      
(بلاغ) أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان الحمامات الدولي أن عملية بيع تذاكر عروض الدورة 60 للمهرجان تنطلق يوم الأحد 28 جوان 2026 ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر (13:00)، وذلك بصفة حصرية عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

ودعت إدارة المهرجان، في بلاغ لها اليوم السبت، الجمهوره إلى تصفح الموقع الرسمي ابتداء من الموعد المحدد لإتمام عملية اقتناء التذاكر. وتتم عملية الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية والبريدية.


وتقام فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت 2026 تحت شعار "ذاكرة تعيش". وتتضمن برنامجا فنيا متنوعا يجمع بين الإبداع التونسي والانفتاح على أبرز التجارب الفنية العربية والعالمية، وذلك من خلال برنامج ثري يضم 32 عرضا موزعا بين المسرح والموسيقى والرقص المعاصر، وبمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة هي تونس ولبنان وفلسطين والجزائر والمغرب ومالي وتركيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية.
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