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مونديال 2026 - مصر تحتل المركز الثاني في مجموعتها وتتأهل مع بلجيكا إلى الدور السادس عشر

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Bookmark article    Publié le Samedi 27 Juin 2026 - 06:37 قراءة: 2 د, 9 ث
      
​تأهلت مصر إلى الدور الثاني ​في كأس العالم لكرة ‌القدم لأول ‌مرة في تاريخها بعد ‌تعادلها 1-1 مع إيران في سياتل في ختام مبارياتها بالمجموعة السابعة لتحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ⁠بلجيكا التي تصدرت الترتيب بعدما تغلبت 5-1 على نيوزيلندا اليوم السبت.

ورفعت ​مصر، التي تشارك في المونديال للمرة الرابعة وحققت ⁠أول انتصاراتها على الإطلاق بفوزها على نيوزيلندا في الجولة الثانية ⁠من دور المجموعات، رصيدها إلى خمس نقاط وهو نفس رصيد بلجيكا. في المقابل، ودعت إيران المونديال بعدما حلت ثالثة بثلاث نقاط على غرار نيوزيلندا التي تحصلت على المركز الرابع بنقطة واحدة.


وضربت مصر موعدا مع أستراليا في الدور السادس عشر في الثالث من جويلية المقبل في دالاس.


ووضع محمود صابر، الذي شارك في كاس العالم لأول ​مرة، مصر في المقدمة بعد خمس دقائق عندما تابع تسديدة ارتدت من الحارس ‌الإيراني علي رضا بيرانوند ليطلق تسديدة قوية بيسراه مرت بين قدمي الحارس وسكنت الشباك.

وبعدها بست ⁠دقائق تسبب المدافع محمد ‌عبد المنعم في ركلة جزاء على مهدي طارمي بخطأ دفاعي لكن مصطفى شوبير تصدى للركلة ببراعة.
وأدرك رامين رضاييان التعادل لإيران، التي تشارك في كأس العالم للمرة السابعة، في الدقيقة 14 ‌عندما تابع تسديدة قوية ⁠تصدى لها شوبير.
وسجل شجاع خليل زادة هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن ألغاه ‌الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي التسلل.
وفي فانكوفر بكندا، سجل لياندرو تروسار هدفين ليقود بلجيكا للفوز على نيوزيلندا بخماسية.
وبعد إلغاء ركلة جزاء احتسبها الحكم لكن تراجع في قراره عقب مراجعة تقنية الفيديو، افتتحت بلجيكا التسجيل في الدقيقة 28 عندما ارتدت ركلة ركنية من كيفن دي بروين من المدافع ‌النيوزيلندي تيم باين وسقطت في مكان مثالي ⁠أمام تروسار ليسددها في المرمى من مسافة قريبة.
وسجل اللاعب (31 عاما) هدفه الثاني بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عندما استقبل تمريرة حاسمة من ‌دي بروين وسدد الكرة بقوة في المرمى في محاولته الثانية بعد أن التصدي لتسديدته الأولى.
ثم أطلق دي بروين تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء ليضيف ‌اسمه إلى قائمة ⁠الهدافين في الدقيقة 66.
وقلص إيلي جاست الفارق لنيوزيلندا قبل أن يسجل روميلو لوكاكو وأليكسيس ساليميكرز هدفين اخرين لبلجيكا التي ستلاقي في الدور السادس عشر ثالث إحدى المجموعات الأولى أو الخامسة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة يوم 1 جويلية في سياتل.
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