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Babnet   Latest update 09:41 Tunis

شراكة متطورة بين تونس وفرنسا في مجال الصحة الرقمية

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Bookmark article    Publié le Samedi 27 Juin 2026 - 09:12 قراءة: 0 د, 39 ث
      
عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، يوم الجمعة، جلسة عمل مع المندوبة الوزارية المكلّفة بشؤون البحر الأبيض المتوسط في الحكومة الفرنسية "نادية هاي" ، وذلك بحضور سفير تونس بفرنسا.
وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون التونسي الفرنسي في مجالات الصحة الرقمية والمستشفى الرقمي والطب عن بُعد وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، بما يدعم مسار إصلاح المنظومة الصحية في تونس ويرفع من نجاعة وجودة الخدمات الصحية، وفق بلاغ لوزارة الصحة.


كما تم التأكيد بالمناسبة ،على أهمية المؤتمر الدولي حول الصحة الرقمية والطب عن بُعد، الذي ستحتضنه تونس خلال شهر سبتمبر 2026، باعتباره موعدا استراتيجيا لتعزيز الشراكة بين ضفّتي المتوسط والانفتاح أكثر على العمق الإفريقي، ودعم التعاون في مجالات الابتكار الصحي والصحة الواحدة.

ويؤكد هذا اللقاء أن تونس ماضية بثقة نحو منظومة صحية حديثة، ذكية، عادلة، ومستعدة لتحديات المستقبل




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