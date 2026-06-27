JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:41 Tunis

الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية الأخيرة انتهاك صريح لمذكرة التفاهم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3f8a7e14dfc2.22471629_mhqjegiflnopk.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 27 Juin 2026 - 09:30 قراءة: 1 د, 21 ث
      
دانت طهران اليوم السبت الضربات الجوية الأمريكية أمس على إيران، معتبرة أنها انتهاك للبند الأول من التفاهم مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان "ندين بشدة الهجمات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي الإرهابي مساء الجمعة على عدة مواقع في السواحل الجنوبية لإيران. وقد استهدفت هذه الهجمات الوحشية منشآت المراقبة الساحلية الإيرانية، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه انتهاكا صريحا للفقرة الأولى من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المفروضة".


وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، قام النظام الصهيوني المحتل والفصل العنصري، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، بمهاجمة لبنان أيضا، في انتهاك واضح للفقرة الأولى من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب".


وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "للجمهورية الإسلامية الإيرانية حقا أصيلا في الدفاع عن نفسها، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، مشددة على أن "إيران ستدافع بكل قوتها عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية".

وأوضحت أن "الضربات الدفاعية التي نفذتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية المعتدية جاءت على هذا الأساس".

وأضاف البيان أن "مسؤولية تبعات هذا الوضع تقع على عاتق النظام الأمريكي المعتدي والناكث للعهود، وكذلك على الأطراف التي تتواطأ بأي شكل في ارتكاب الأعمال العدوانية الأمريكية ضد إيران".

وفي هذا الصدد، شددت الوزارة على "ضرورة التزام جميع الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج بمبدأ حسن الجوار، وبالقاعدة الأساسية في القانون الدولي التي تمنع استخدام أراضيها وإمكاناتها من قبل الأطراف المعتدية لارتكاب أعمال عدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما دعت وزارة الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر الجهات الدولية المعنية إلى عدم تجاهل الانتهاك الفاضح للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة، والوفاء بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه السلم والأمن الإقليمي والدولي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331909

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  22:00 Cro - Gha | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Pan - Eng | beIN Sports
 WC 2026  00:30 Rdc - Ouz | beIN Sports
 WC 2026  00:30 Col - Por | | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Jor - Arg | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Alg - Aus | beIN Sports

كل الأخبار...

09:41 - مختص في البيولوجيا البحرية: ظهور "الحريقة" ظاهرة طبيعية تتفاقم بفعل التغيرات المناخية والصيد الجائر
09:30 - الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية الأخيرة انتهاك صريح لمذكرة التفاهم
09:26 - الرائد الرسمي: تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها
09:21 - مونديال الوسطيات لكرة اليد: تونس تحقق فوزها الأول على الصين تايبيه وتواصل مشوارها في كأس رئيس الاتحاد الدولي
09:12 - شراكة متطورة بين تونس وفرنسا في مجال الصحة الرقمية
08:43 - طقس ... الحرارة بين 35 و41 درجة مع ظهور الشهيلي السبت
08:38 - قفصة: ملتقى إقليمي حول تعزيز الشراكات من أجل إدماج مالي وتقني أفضل لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسّطة
08:05 - لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب تنطلق في دراسة مشروع مخطط التنمية 2026-2030
07:44 - الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد مواصلة استكمال المنظومة التشريعية وتعزيز الرقابة
07:26 - حرفيون تونسيون يتسلمون جوائز اليونسكو في إطار مشروع دعم دور الثقافة في التنمية المستدامة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 27 جوان 2026 | 12 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:34
19:44
16:14
12:29
05:02
03:10
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
3.39 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-25
34°-24
35°-25
34°-26
36°-25
  • Avoirs en devises 25477,1
  • (26/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,36557 DT
  • (26/06)
  • 1 $ = 2,96620 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/06)     1052,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/06)   29391 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>