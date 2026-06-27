وزارة الصحّة تتقدّم بجملة من النصائح للمقبلين على الزواج من أجل النهوض بالأسرة

تقدّمت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، من خلال ورقة إعلامية، بجملة من التوصيات للمقبلين على الزواج من أجل النهوض بصحة الأسرة بصفة عامة والوقاية من الأمراض المعدية والوراثية بصفة خاصة.وشملت حزمة النصائح توصيات خاصة بفترة ما قبل الزواج وأخرى تتعلّق بفترة الحمل وما حوله، حيث دعت، المقبلين على الزواج، دون استثناء، إلى ضرورة القيام بالفحص الطبي السابق للزواج، حمايةً للقرين(ة) والخلف من الأمراض المعدية خاصة المنقولة جنسيا كتعفنات الأعضاء التناسلية والتهاب الكبد الفيروسي " ب" وفقدان المناعة المكتسبة، وحمايةً للخلف من الأمراض الوراثية والخلقية المعيقة ولتثقيفهم وتهيئتهم لحياة أسرية منسجمة وإحاطة القرينين علما بما يتعلّق بتنظيم الولادات وتوعية المرأة بأهمية مراقبة الحمل وضرورة تلقيحها وأبنائها.ويشمل هذا الفحص فحصا سريريا وبيولوجيا مجانا في المؤسّسات الاستشفائية العمومية، وفق الورقة الإعلامية التي تلقت وكالة تونس افريقيا للأنباء نسخة منها.وفي ما يخصّ فترة الحمل وما حوله، نصحت بضرورة مراقبة الحمل للمحافظة على مأمونيته وضمان سلامة الأم والوليد، وذلك طبقا لرزنامة وضعتها في الغرض تتضمن خمس عيادات موزعة تباعا على بداية الشعور بالحمل والشهر الرابع والسادس والثامن والشهر التاسع، مشيرة إلى أن الدّراسات العلمية تؤكّد على ضرورة إدراك النساء لأهمية الحصول على رعاية ما قبل الولادة للتعرف على علامات الخطر بصفة مبكّرة، حيث توضع خطّة متابعة تحسّبا لأيّ طارىء ممّا يمكّن من توقّي المضاعفات التي يمكن أن تؤدّي إلى وفايات ومراضة.وشدّدت على ضرورة الولادة في مؤسسة صحيّة وتحت رعاية إطار صحّي لتأمين ظروف مثلى لمجابهة التعكّرات التي يمكن أن تطرأ أثناء الولادة سواء على صحّة الأمّ أو مولودها وضرورة متابعة ما بعد الولادة في اليوم الثامن واليوم الأربعين للوقوف على سلامة الأمّ من مخلفات الحمل وتنظيم الولادات المقبلة وفحص المولود الجديد لتقصّي بعض الأمراض والاطمئنان على حسن نموّه وإسداء النصائح للأمّ حول الإحاصة الصحية الضرورية للمولود الجيد، مع الإشارة إلى أن هذه العيادات والولادات تُؤمن بالمؤسسات الصحية.وأوصت الوثيقة المرأة الحامل والمرأة المرضع بضرورة تأمين الرضاعة الطبيعة بانتظام حسب احتياجات الرضيعوبحسب تقارير منظمة الصحّة العالمية، التي أوردتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية ضمن الورقة الإعلامية المذكورة، يشهد العالم وفاة نحو 830 إمرأة يوميا جرّاء مضاعفات الحمل والولادة ولأسباب تتعلّق مباشرة بالولادة على غرار النزيف وارتفاع ضغط الدم والتعفّنات ومضاعفات الحمل ومضاعفات الإجهاض غير الآمن.