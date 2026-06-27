مقتل طيار وإصابة 13 شخصًا إثر اصطدام طائرة خفيفة بناطحة سحاب في بكين

وكالات -

BREAKING One person was killed and 13 injured when plane crashed into Beijing skyscraper: authorities have confirmed. pic.twitter.com/9OTXoc69c3 — Secret Feeds (@TheSecretFeeds) June 27, 2026

WTF อาคารที่สูงที่สุดในปักกิ่งถูกเครื่องบินชน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เครื่องบิน B-12PP ของ Shuangyue General pic.twitter.com/XYxn7R5O37 — Blue News (@Mrblue) June 27, 2026

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، مقتل طيار وإصابةإثر اصطدام طائرة رياضية خفيفة بناطحة سحاب في العاصمةوأوضحت سلطات منطقة، وهي إحدى المناطق التجارية الحيوية في المدينة، أن الحادث وقع مساء الجمعة عندما اصطدمت الطائرة ذات المحركين بمبنى شاهق، مما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين.ولم تكشف السلطات، في بيانها، عن هوية الطيار أو اسم المبنى الذي وقع فيه الحادث، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسبابه.من جهتها، أفادت منصةالمتخصصة في تتبع حركة الطيران، بأن الطائرة اصطدمت ببرج، الذي يبلغ ارتفاعهويعد أعلى مبنى في العاصمة الصينية، ويتكون منولم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث، الذي وقع في مدينة يخضع مجالها الجوي لضوابط صارمة، تشمل قيودًا مشددة على حركة الطائرات والطائرات المسيّرة.