مقتل طيار وإصابة 13 شخصًا إثر اصطدام طائرة خفيفة بناطحة سحاب في بكين
وكالات - أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، مقتل طيار وإصابة 13 شخصًا إثر اصطدام طائرة رياضية خفيفة بناطحة سحاب في العاصمة بكين.
وأوضحت سلطات منطقة تشاويانغ، وهي إحدى المناطق التجارية الحيوية في المدينة، أن الحادث وقع مساء الجمعة عندما اصطدمت الطائرة ذات المحركين بمبنى شاهق، مما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين.
ولم تكشف السلطات، في بيانها، عن هوية الطيار أو اسم المبنى الذي وقع فيه الحادث، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسبابه.
من جهتها، أفادت منصة "فلايت رادار 24" المتخصصة في تتبع حركة الطيران، بأن الطائرة اصطدمت ببرج "سيتيك" (China Zun)، الذي يبلغ ارتفاعه 528 مترًا ويعد أعلى مبنى في العاصمة الصينية، ويتكون من 108 طوابق.
ولم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث، الذي وقع في مدينة يخضع مجالها الجوي لضوابط صارمة، تشمل قيودًا مشددة على حركة الطائرات والطائرات المسيّرة.
وأوضحت سلطات منطقة تشاويانغ، وهي إحدى المناطق التجارية الحيوية في المدينة، أن الحادث وقع مساء الجمعة عندما اصطدمت الطائرة ذات المحركين بمبنى شاهق، مما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين.
ولم تكشف السلطات، في بيانها، عن هوية الطيار أو اسم المبنى الذي وقع فيه الحادث، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسبابه.
BREAKING One person was killed and 13 injured when plane crashed into Beijing skyscraper: authorities have confirmed. pic.twitter.com/9OTXoc69c3— Secret Feeds (@TheSecretFeeds) June 27, 2026
من جهتها، أفادت منصة "فلايت رادار 24" المتخصصة في تتبع حركة الطيران، بأن الطائرة اصطدمت ببرج "سيتيك" (China Zun)، الذي يبلغ ارتفاعه 528 مترًا ويعد أعلى مبنى في العاصمة الصينية، ويتكون من 108 طوابق.
ولم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث، الذي وقع في مدينة يخضع مجالها الجوي لضوابط صارمة، تشمل قيودًا مشددة على حركة الطائرات والطائرات المسيّرة.
WTF อาคารที่สูงที่สุดในปักกิ่งถูกเครื่องบินชน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เครื่องบิน B-12PP ของ Shuangyue General pic.twitter.com/XYxn7R5O37— Blue News (@Mrblue) June 27, 2026
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