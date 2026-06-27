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سيدي بوزيد: اقتراح احداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة بالجهة

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Bookmark article    Publié le Samedi 27 Juin 2026 - 13:39 قراءة: 2 د, 19 ث
      
خلّصت جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بسيدي بوزيد، بعد اجراء دراسة حول جدوى احداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة بالجهة، كانت محل مطالبة من قبل عديد الاطراف، الى ان المشروع يعتبر حيويا واستراتيجيا واولوية من اوليات التنمية.

واوضح رئيس الجمعية حافظ حجلاوي في تصريح لصحفي "وات" انه بعد ظهور العديد من الأصوات المنادية باحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة بولاية سيدي بوزيد منذ سنة 2011، قامت الجمعية بالبحث في مختلف الجوانب المتصلة بالموضوع ومقومات نجاح هذا المشروع لتخلّص الى ان من شان المشروع ان يكون قاطرة للتنمية الجهوية خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم العالي، كما انه يتماشى مع سياسات الدولة الرامية الى تطوير المنظومة الصحية والتقليص من الفوارق المجالية.

وبيّن حجلاوي ان الدراسة التي انجزتها الجمعية تشير الى ان ولاية سيدي بوزيد، تشهد سنويا نجاح ما يفوق عن 2500 تلميذ في امتحانات الباكالوريا وتظهر المعطيات ان نسبة هامة منهم تبدي رغبة في الالتحاق بالمسارات الصحية، وقد تم تعميم مدارس علوم التمريض والتقنيات الصحية في اغلب الولايات ويمكن ان تكون ولاية سيدي بوزيد من ضمن هذه الولايات باعتبارها تتوفر على كل مقومات النجاح.
واوضح بهذا الخصوص ان الجهة تتوفر على بنية تحتية مناسبة وعلى مقر يتمثل فى مدرسة علوم التمريض سابقا، الذي تخرجت منه اعداد هامة من الإطارات شبه الطبية قبل ان يتوقف عن النشاط سنة 2003، بالاضافة الى وجود مستشفيات وعدد مهم من الأساتذة الجامعيين والأطباء الممارسين الذين يمكن الاستعانة بهم في التأطير والتدريس، ومخابر جامعية ووسائل التدريس البيداغوجية الحديثة لإنجاز الاشغال التطبيقية والتجريبية والمبيتات الجامعية.
واشار الى انّه تم إيداع ملف فني وعملي كامل رسميا من طرف الإدارة الجهوية للصحة الى وزارتي الصحة والتعليم العالي بتاريخ 8 جويلية 2025، كما تم خلال الفترة نفسها وبتاريخ 14 جويلية 2025 ارسال نسخة من الملف الى رئاسة الجمهورية، وفق قوله.

وأكد بازيد بدري وهو أستاذ مساعد وعميد سابق بكلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد في تصريح لصحفي "وات" انّ احداث المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسيدي بوزيد سيمكّن من الاستجابة للحاجيات الصحية المتزايدة والحد من النقص الحاد في الإطارات الصحية المؤهلة بالإضافة الى دعم المستشفى الجامعي المنتظر ومنح أبناء الجهة فرصة الولوج الى تكوين عالي الجودة في اختصاصات ذات قابلية تشغيلة عالية وأيضا تذليل الفوارق الجهوية في التكوين الصحي من خلال التوزيع العادل للمؤسسات الجامعية ذات الطابع الصحي ومواكبة الإصلاحات الصحية والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة وتكوين موارد بشرية قابلة للتسويق خارجيا، ممّا يعزز فرص الهجرة المنظمة ويساهم في جلب العملة الصعبة.
وبيّن انه استنادا الى دراسة مبدئية لتوزيع المؤسسات الصحية القائمة حاليا في تونس والى الاجازات والمسارات التكوينية المتوفرة بها وحرصا على عدم تكرار الاختصاصات بشكل مفرط والتركيز على سد الفجوات الموجودة في العرض الجامعي واستنادا الى حاجيات سوق الشغل، تم اقتراح احداث 4 اجازات بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسيدي بوزيد بطاقة استيعاب 120 طالبا (بمعدل 30 طالبا لكل إجازة) وتتمثل في الاجازة في الرعاية الصحية الاستعجالية والانعاش والاجازة في التغذية البشرية والاجازة في التصوير الطبي والمداواة في الاشعة والاجازة في البيولوجيا الطبية.
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