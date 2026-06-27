مختص في البيولوجيا البحرية: ظهور "الحريقة" ظاهرة طبيعية تتفاقم بفعل التغيرات المناخية والصيد الجائر

أكد المختص في البيولوجيا البحرية وعضو الجمعية التونسية للبيولوجيا البحرية،، أن الانتشار المكثف لقناديل البحر، المعروفة في تونس باسم "الحريقة"، الذي تم تسجيله في عدد من الشواطئ، من بينها المهدية والمنستير، يعد ظاهرة طبيعية تتكرر كل سنة، غير أنها تشهد تفاقما بسبب عدة عوامل بيئية وبشرية.وأوضح الدرعي، خلال مداخلة في برنامجعلى إذاعة، أن قناديل البحر تظهر على امتداد مختلف السواحل التونسية، مشيرا إلى أن ارتفاع أعدادها يعود بالأساس إلى اختلال التوازن البيئي.وأضاف أنيؤدي إلى تراجع أعداد الأسماك التي تتغذى على قناديل البحر أو تنافسها على الغذاء، مثل التونة والإسقمري وأنواع أخرى، وهو ما يفسح المجال أمامها للتكاثر بشكل أكبر.وأشار أيضا إلى أننتيجة التغيرات المناخية يهيئ ظروفا مثالية لتكاثر هذه الكائنات، خاصة في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب تأثيرومياه الصرف الصحي التي تزيد من نمو العوالق، وهي الغذاء الرئيسي لقناديل البحر.كما أوضح أنتساهم بدورها في انتشار هذه الكائنات، إذ تستغلها المراحل الأولى من دورة حياتها كوسيط للانتشار في مناطق أوسع.وبخصوص ظهورها بأعداد كبيرة على الشواطئ، أكد الدرعي أنتلعب دورا أساسيا في دفع قناديل البحر نحو الساحل، خاصة مع هبوب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية خلال فصل الصيف.وفي ما يتعلق بالإسعافات الأولية عند التعرض للسعة قنديل البحر، شدد المختص على ضرورةلتجنب التعرض للسعات إضافية، مع تجنب حك الجلد أو فرك مكان الإصابة حتى لا تنفجر الخلايا اللاسعة وتفرز مزيدا من السم.كما أوصى بغسل مكان الإصابةوليس بالماء العذب، لأن المياه العذبة قد تزيد من إطلاق السم، مع إمكانية استعمالأو محلول ملحي للتخفيف من تأثير اللسعة، وإزالة بقايا اللوامس بحذر باستخدام جسم غير حاد، ثم وضع كمادات باردة لتخفيف الألم.وأكد أن الوصفات المتداولة، مثل وضععلى مكان الإصابة، لا تستند إلى أي دليل علمي، داعيا إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي في حال استمرار الألم أو ظهور مضاعفات، خاصة لدى الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو ضعف في المناعة.