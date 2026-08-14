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باب سعدون: "براكاج" مروع لممرضة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a7ec43b1483d0.93247525_jhiqfnegpolmk.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 08:31 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة، يوم أمس، من إلقاء القبض على شابين متورطين في تنفيذ عملية سلب باستعمال العنف ("براكاج") استهدفت ممرضة بجهة باب سعدون بالعاصمة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى إقدام مظنون فيهما كانا يمتطيان دراجة نارية على اعتراض طريق المتضررة وسلبها هاتفها الجوال تحت طائلة التهديد والترهيب، قبل أن يلوذا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.


وعلى إثر تحريات أمنية مكثفة وسريعة، تمكنت الوحدات الأمنية المذكورة من تحديد هوية الجانيين وإلقاء القبض عليهما في وقت قياسي، كما حُجز الهاتف الجوال المسروق وتُسلّم لرعايته صاحبتها.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما لمواصلة الأبحاث.
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