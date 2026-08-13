رئيسة جامعة السباحة: غياب الحفناوي عن الموعد المتوسطي مؤكد ونحمّل فريق العمل المشرف عليه مسؤولية غيابه

أكدت رئيسة الجامعة التونسية للسباحة هادية منصور غياب سبّاح المنتخب التونسي أحمد أيوب الحفناوي عن دورة الالعاب المتوسطية "تارانتو 2026".وأضافت منصور، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، ان الحفناوي، الذي كان من المبرمج ان يشارك في الالعاب المزمع اجراؤها بالمدينة الايطالية من 21 اوت الجاري الى 3 سبتمبر القادم، أبلغ سلطة الاشراف والجامعة عن عدم استعداده للمشاركة في الالعاب المذكورة دون ذكر اسباب واضحة.وأوضحت رئيسة الجامعة انه تم تلقي هذا الاشعار عبر فريق العمل المشرف على الحفناوي، بحكم انعدام التواصل المباشر معه، وفق تعبيرها.وحمّلت رئيسة الجامعة، في التصريح ذاته، فريق العمل المشرف على البطل العالمي والاولمبي احمد ايوب الحفناوي مسؤولية غيابه عن موعد تارانتو، بسبب غياب التنسيق المسبق مع سلطة الاشراف والجامعة، وفق تعبيرها.وأفادت ان هذا القرار جاء رغم ان الحفناوي، الذي امضى عقد اهدافه لسنة 2026 مع وزارة الاشراف بتاريخ 6 جوان الفارط، تلقى منحة قيمتها 310 الف دينار بعنوان نصف مستحقات العقد المذكور بالاضافة الى منحة قيمتها 211 الف دينار بعنوان مستحقات متخلدة لسنة 2024 ومنحة اخرى من اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية قيمتها 50 الف دينار.وتبعا لهذا الغياب ستشارك تونس في الموعد المتوسطي بأربعة عناصر يتقدمهم البطل العالمي احمد الجوادي، بالاضافة الى كل من محمد ياسين بن عباس وحبيبة بلغيث وجميلة بولكباش.