المجلس الجهوي بصفاقس:جلسة عمل حول الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027

انعقدت بمقر المجلس الجهوي بصفاقس جلسة عمل خُصصت للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027، وذلك تحت إشراف رئيس المجلس،وبحضور عدد من ممثلي المندوبتين الجهويتين للتربية بصفاقس 1 وصفاقس 2، وممثل عن الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقسوتم خلال الجلسة التطرق إلى جملة من الملفات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات التربوية والنقل المدرسي، وفي مقدمتها الصيانة والتجهيزات، و"كاميرات" المراقبة، والاكتظاظ، والموارد البشرية، والنظافة، والسلامة المرورية،وتهيئة المؤسسات لفائدة ذوي الإعاقة، والنقل المدرسي والعموميوفي ما يتعلق بتأمين المؤسسات التربوية، أفاد ممثلو المندوبيتين بأن نسبة إنجاز برنامج تركيز كاميرات المراقبة بلغت حوالي 64بالمائة، مع مواصلة العمل لاستكمال البرنامج بمختلف المؤسساتكما تمت الإشارة إلى تعهد الوزارة بإنجاز حوالي 25 مشروعاً بكلفة تقدر بـ5 ملايين دينار، في إطار دعم المؤسسات التربوية وتحسين بنيتها وتجهيزاتهاوتم التأكيد ايضا،على أهمية تكثيف تدخلات الصيانة، خاصة في ما يتعلق بصيانة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد ،ومعالجة النقائص في دورات المياه والمرافق الصحية، وتحسين مستوى النظافة داخل المؤسسات،وتوفير العملة والأعوان بالعدد الكافي ،بالاضافة الى توفير التجهيزات الضرورية للأقسام،وتهيئة المؤسسات لفائدة ذوي الإعاقة،والقيام بزيارات ميدانية دورية لمعاينة النقائص والتدخل لمعالجتهاكما تمت الإشارة إلى تخصيص حوالي 9 ملايين دينار لأعمال الصيانة، بما يساهم في تحسين جاهزية المؤسسات التربوية للعودة المدرسية الموارد البشريةوفي جانب اخر، ناقش المجلس ملف الموارد البشرية الذي يمثل أحد أبرز الإشكاليات المتواصلة منذ سنوات، حيث أكد ممثلو الإدارة أن العمل جارٍ على معالجة النقص المسجل، وأن عدداً من الإشكاليات المتعلقة بالموارد البشرية سيتم حلها خلال الفترة القادمةكما احتل ملف النقل المدرسي والعمومي حيزاً مهماً من النقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة المحافظة على بعض الخطوط المخصصة لنقل التلاميذ، والعمل على ضمان استمراريتهاوتمت الإشارة إلى أن عدداً من محطات النقل غير مهيأة بالشكل المطلوب، وهو ما يمثل خطراً على سلامة التلاميذ، خاصة أثناء فترات الانتظار، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين مديري المؤسسات التربوية وإدارة النقل من أجل إيجاد حلول للصعوبات التي يواجهها التلاميذ وتحسين ظروف تنقلهم، خاصة في المناطق التي تشهد نقصاً في وسائل النقلوطرح المشاركون في الجلسة في هذا السياق ، إمكانية اعتماد نظام الحصة الواحدة في بعض المؤسسات قصد التخفيف من الضغط على النقل وتحسين ظروف الدراسةكما تمت الإشارة إلى تعهد الوزارة بتخصيص اعتمادات تقدر بـ 10 ملايين دينار لكل من المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 ،والمندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2، لدعم التدخلات وتحسين جاهزية المؤسسات التربويةولفت الحضوركذلك، الى إمكانية قبول المؤسسات التربوية لمساهمات المتطوعين، سواء من الأولياء أو غيرهم، وفق الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، للمساهمة في تحسين ظروف الدراسة ودعم المؤسساتوأكد المجلس الجهوي في ختام الجلسة ،على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين، من هياكل تربوية ونقل وسلط جهوية ومحلية، لضمان عودة مدرسية 2026-2027 في أفضل الظروف، مع إعطاء الأولوية لسلامة التلاميذ ،وتحسين ظروف الدراسة والعمل داخل المؤسسات التربوية بمختلف معتمديات ولاية صفاقس