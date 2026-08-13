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رئيس الجمهورية لدى استقباله عددا من الوزراء: المقدّمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كلّ الجهات هي تفكيك شبكات الفساد

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Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Août 2026 - 06:09 قراءة: 1 د, 9 ث
      
استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس كلّ من وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، ووزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر

وأكّد رئيس الدّولة وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة، على أنّ المقدّمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كلّ الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشّعب التّونسي لإحباط كلّ محاولات تأجيج الأوضاع بكلّ الطّرق، سواء عبر إضرام الحرائق ،أو قطع المياه والكهرباء ،أوالتنكيل بمنظوري الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات


كما تعرّض رئيس الجمهوريّة إلى الزيارة التي أدّاها إلى مدينة قابس حيث تمّ اغتيال البيئة ،مؤكّدا على أنه يتابع الأوضاع يوميّا دون انقطاع في كلّ أنحاء البلاد


وشدّد على أن العديد من القضايا، وإن تفاوتت درجات خطورتها وآثارها، تظل قضايا وطنيّة تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة، تقوم على القضاء على أسبابها وآثارها

كما شدّد رئيس الدّولة على أنّنا نسابق السّاعة ،وأن المرحلة هي مرحلة إنجاز وعمل وفق إرادة الشّعب التونسي في مختلف المجالات ،وفي كافّة أنحاء البلاد

وأكّد أنّ الوحدات ستُفكّك وفق استراتيجيّة واضحة، وأنّ المؤسّسات والمنشآت العمومية ستستمرّ، وأنّ شعبنا العظيم سيحقّق بعون الله تعالى ما يريد، كما سيحبط كلّ شطحات التّشكيك وكلّ الترتيبات التي ما تزال تدبّرها شبكات تتلوّن بكلّ لون وتجنّد أعوانها، فلا مكان لها ولا مكان لمن جنّدتهم، ذلك مسار التاريخ لشعب آل على نفسه أن يصنع التّاريخ
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