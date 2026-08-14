عيد المرأة: نائب عن بن عروس يدعو إلى معالجة ظاهرة «الخفاء الإداري» للفتيات المنقطعات عن الدراسة

بمناسبة إحياء تونس للعيد الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت، أصدر عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية بن عروس، النائب، بيانا للرأي العام ثمّن فيه المكاسب التاريخية التي حققتها المرأة التونسية، ولا سيما تلك التي أرستها مجلة الأحوال الشخصية.ودعا النائب إلى تحويل مناسبة عيد المرأة من محطة للاحتفال إلى فرصة للعمل الاجتماعي الميداني، مسلطا الضوء على ما وصفه بظاهرةالتي تطال فتيات ينقطعن عن الدراسة في سن مبكرة، ثم يبقين حبيسات المنازل دون المبادرة باستخراج بطاقة التعريف الوطنية عند بلوغهن السن القانونية، أي 18 سنة.وأكد زيّان أن غياب الهوية الرسمية عن هذه الفئة من الفتيات يحرمهن من عدد من حقوقهن المدنية والاجتماعية، كما يعيق فرص إدماجهن في الدورة الاقتصادية.ووجه النائب نداء إلى الأسر التونسية ومنظمات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها في مساعدة هؤلاء الفتيات وتوجيههن نحو المراكز الأمنية لاستكمال إجراءات استخراج الوثائق الرسمية.كما تضمنت رسالته دعوة إلى الفتيات المنقطعات عن الدراسة إلى تجاوز آثار الانقطاع المدرسي، والتوجه نحو مراكز التكوين المهني العمومية والخاصة لاكتساب حرف ومهارات جديدة.وشدد النائب على أن النجاح لا يقتصر على الحصول على الشهائد الأكاديمية، وإنما يمكن أن يتحقق أيضا من خلال