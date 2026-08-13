المنزه الثامن: شاب يضرم النار في جسده داخل مطعم والأبحاث جارية

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات إقدام شاب، ليلة أمس الأربعاء، على إضرام النار في نفسه داخل أحد المطاعم بجهة المنزه الثامن بولاية أريانة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن حرفاء أحد المطاعم بالمنزه الثامن فوجئوا، في حدود الساعة العاشرة ليلا، بإقدام شاب يقل عمره عن 20 عاما على إضرام النار في جسده وسط حالة من الذعر بين الحاضرين.وتولى عدد من الحرفاء الاستنجاد بوسائل الإطفاء وتمكنوا من إخماد النيران المشتعلة بجسد الشاب، قبل وصول سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية التي تولت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بعدة مناطق من جسده.وتشير المعطيات الأولية إلى أنقد يكون وراء إقدامه على إضرام النار في جسده، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث التي أذنت النيابة العمومية بمباشرتها لتحديد ملابسات الحادثة ودوافعها.