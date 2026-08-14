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وزارة الصحة: نجاح أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بُعد

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 09:17 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بُعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا وذلك في إطار مواصلة مسار التحول الرقمي بقطاع الصحة بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس الخميس على صفحتها على فيسبوك أنه تم تسجيل عن بُعد 1218 اختيارا نهائيا، و237 حالة عدول، و3 حالات غياب، وتمت وفق ترتيب الاستحقاق، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين حسب تقديرها.


وأكدت الوزارة ان هذه التجربة مكّنت من إتمام عملية الاختيار عن بُعد دون الحاجة إلى التنقل إلى العاصمة، وجنّبت المترشّحين مشقة السفر وتعطيل أيام العمل، وكرّست المساواة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية.


وشددت وزارة الصحة على ان هذه التجربة لا تقتصر على رقمنة إجراء إداري، بل تندرج ضمن رؤية متكاملة لتطوير حوكمة الموارد البشرية الصحية، وتوفير معطيات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي والتوزيع الأفضل للاختصاصات وفق الاحتياجات الصحية الوطنية.
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