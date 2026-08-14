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مصر.. جلسة صلح عائلية تنتهي بمقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 09:44 قراءة: 1 د, 2 ث
      
شهدت منطقة 15 ماي بمحافظة القاهرة في مصر واقعة مأساوية، تحولت خلالها جلسة صلح عائلية لإنهاء خلافات سابقة بين مهندس وأسرة طليقته إلى حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية المصرية وتحقيقات النيابة العامة، فقد عُقد اللقاء بهدف تهدئة الخلافات القائمة والتوصل إلى حل، غير أن النقاشات سرعان ما احتدت وتطورت إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة، قبل أن يُشهر المتهم سلاحه الناري ويطلق النار على الحاضرين.


وأسفر إطلاق النار عن مقتل ابنة المتهم وشقيقي طليقته وزوج ابنة خالتها، فيما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة. كما نجت طليقة المتهم وحماته من الحادث.


وأفاد شهود عيان بأن ابنة المتهم أصيبت بطلق ناري أثناء محاولتها الابتعاد عن موقع المشاجرة، فيما سادت حالة من الهلع في المنطقة عقب سماع أصوات إطلاق النار.

وتمكن عدد من الأهالي من السيطرة على المتهم والتحفظ عليه إلى حين وصول قوات الشرطة، التي ألقت القبض عليه وصادرت السلاح المستخدم في الواقعة.

وفور تلقي البلاغ، فرضت الأجهزة الأمنية طوقا حول موقع الحادث، في حين تولت النيابة العامة معاينة المكان ومناظرة جثامين الضحايا، إلى جانب مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات، من خلال الاستماع إلى أقوال المصابين والشهود ومواجهة المتهم بما توصلت إليه التحريات والتسجيلات، إلى جانب استكمال الفحوص والتقارير الفنية لتحديد ملابسات الحادث ودوافعه.

المصدر: الوطن
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