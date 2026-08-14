سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك «غير لائق»

🇧🇳#Brunei’s Princess Raabi’atul Adawiyyah, wife of Prince ‘Abdul Malik has been stripped of her royal title of “Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri” (loosely translated as Her Highness Princess) following The Sultan’s royal command with immediate effect.



Link:… pic.twitter.com/bYWpzIKHf8 — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) August 8, 2026

جرّد سلطان برونايإحدى زوجات أبنائه من جميع ألقابها الملكية، على خلفية ما وصفه القصر بسلوك «غير لائق» تجاه السلطان وأفراد العائلة المالكة.وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في برونايأن، البالغة من العمر 33 عاما، اتُّهمت بإظهار عدم احترام للسلطان حسن البلقية، البالغ من العمر 80 عاما، والذي يعد أطول ملوك العالم الأحياء بقاء في الحكم.ولم يتضمن الإعلان تفاصيل بشأن طبيعة التصرف الذي أثار استياء السلطان، كما لم يقدم معلومات إضافية حول الواقعة. وأوضح مكتب كبير أمناء القصر، الذي أصدر الإعلان، أن القرار صدر بموجب أمر ملكي عن السلطان نفسه.وتزوجت رابعة العدوية الأميرعام 2015، وأقيمت مراسم زفافهما الفاخرة على مدى عشرة أيام في القصر الملكي.وللزوجين أربعة أطفال، هم الأميرةالبالغة من العمر 10 أعوام، والأميرةالبالغة 8 أعوام، والأميرةالبالغة 6 أعوام، والأميرةالبالغة 16 شهرا.وبحسب القصر، فإن القرار شمل تجريد الأم من ألقابها الملكية، في حينويحتل الأمير عبد الملك المرتبة الرابعة في ترتيب ولاية عرش بروناي، وهي دولة صغيرة تقع في جزيرة بورنيو وتحيط بها ماليزيا وبحر الصين الجنوبي.ويتولى السلطان حسن البلقية منصبي سلطان بروناي ورئيس وزرائها منذ استقلال البلاد عن المملكة المتحدة عام 1984.