سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك «غير لائق»
جرّد سلطان بروناي حسن البلقية إحدى زوجات أبنائه من جميع ألقابها الملكية، على خلفية ما وصفه القصر بسلوك «غير لائق» تجاه السلطان وأفراد العائلة المالكة.
وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في بروناي RTB News أن رابعة العدوية، البالغة من العمر 33 عاما، اتُّهمت بإظهار عدم احترام للسلطان حسن البلقية، البالغ من العمر 80 عاما، والذي يعد أطول ملوك العالم الأحياء بقاء في الحكم.
ولم يتضمن الإعلان تفاصيل بشأن طبيعة التصرف الذي أثار استياء السلطان، كما لم يقدم معلومات إضافية حول الواقعة. وأوضح مكتب كبير أمناء القصر، الذي أصدر الإعلان، أن القرار صدر بموجب أمر ملكي عن السلطان نفسه.
وتزوجت رابعة العدوية الأمير عبد الملك عام 2015، وأقيمت مراسم زفافهما الفاخرة على مدى عشرة أيام في القصر الملكي.
وللزوجين أربعة أطفال، هم الأميرة متيعة البالغة من العمر 10 أعوام، والأميرة فتحية البالغة 8 أعوام، والأميرة خالصة البالغة 6 أعوام، والأميرة نبيلة البالغة 16 شهرا.
وبحسب القصر، فإن القرار شمل تجريد الأم من ألقابها الملكية، في حين لم تتأثر ألقاب أطفالها.
ويحتل الأمير عبد الملك المرتبة الرابعة في ترتيب ولاية عرش بروناي، وهي دولة صغيرة تقع في جزيرة بورنيو وتحيط بها ماليزيا وبحر الصين الجنوبي.
ويتولى السلطان حسن البلقية منصبي سلطان بروناي ورئيس وزرائها منذ استقلال البلاد عن المملكة المتحدة عام 1984.
المصدر: نيويورك بوست
وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في بروناي RTB News أن رابعة العدوية، البالغة من العمر 33 عاما، اتُّهمت بإظهار عدم احترام للسلطان حسن البلقية، البالغ من العمر 80 عاما، والذي يعد أطول ملوك العالم الأحياء بقاء في الحكم.
ولم يتضمن الإعلان تفاصيل بشأن طبيعة التصرف الذي أثار استياء السلطان، كما لم يقدم معلومات إضافية حول الواقعة. وأوضح مكتب كبير أمناء القصر، الذي أصدر الإعلان، أن القرار صدر بموجب أمر ملكي عن السلطان نفسه.
🇧🇳#Brunei’s Princess Raabi’atul Adawiyyah, wife of Prince ‘Abdul Malik has been stripped of her royal title of “Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri” (loosely translated as Her Highness Princess) following The Sultan’s royal command with immediate effect.— Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) August 8, 2026
Link:… pic.twitter.com/bYWpzIKHf8
وتزوجت رابعة العدوية الأمير عبد الملك عام 2015، وأقيمت مراسم زفافهما الفاخرة على مدى عشرة أيام في القصر الملكي.
وللزوجين أربعة أطفال، هم الأميرة متيعة البالغة من العمر 10 أعوام، والأميرة فتحية البالغة 8 أعوام، والأميرة خالصة البالغة 6 أعوام، والأميرة نبيلة البالغة 16 شهرا.
وبحسب القصر، فإن القرار شمل تجريد الأم من ألقابها الملكية، في حين لم تتأثر ألقاب أطفالها.
ويحتل الأمير عبد الملك المرتبة الرابعة في ترتيب ولاية عرش بروناي، وهي دولة صغيرة تقع في جزيرة بورنيو وتحيط بها ماليزيا وبحر الصين الجنوبي.
ويتولى السلطان حسن البلقية منصبي سلطان بروناي ورئيس وزرائها منذ استقلال البلاد عن المملكة المتحدة عام 1984.
المصدر: نيويورك بوست
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