تونس: العجز التجاري يبلغ 14.96 مليار دينار إلى موفى جويلية 2026
بلغ العجز التجاري لتونس 14.957,6 مليون دينار إلى موفى شهر جويلية 2026، مقابل 11.904,2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويعود هذا العجز أساسا إلى الميزان الطاقي، الذي سجل عجزا بقيمة 7.946,1 مليون دينار، مقابل 6.037,2 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025.
وباستثناء قطاع الطاقة، ينخفض العجز التجاري إلى حدود 7.011,5 مليون دينار.
كما سجلت تونس عجزا في مجموعات المواد الأولية ونصف المصنعة بقيمة 3.770,7 مليون دينار، ومواد التجهيز بـ2.629,6 مليون دينار، والمواد الاستهلاكية بـ1.617,8 مليون دينار، في حين سجلت المواد الغذائية فائضا بقيمة 1.006,6 مليون دينار.
ارتفاع الصادرات بنسبة 9,9 بالمائةأظهرت نتائج متابعة المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 ارتفاع الصادرات بنسبة 9,9 بالمائة، لتبلغ 40.638,4 مليون دينار، مقابل 36.973,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وسجلت الصادرات ارتفاعا في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 10,5 بالمائة، والمنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 22,9 بالمائة، مدفوعة خصوصا بارتفاع قيمة مبيعات زيت الزيتون التي بلغت 3.594,6 مليون دينار مقابل 2.506,1 مليون دينار.
كما ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 53,3 بالمائة، نتيجة نمو صادرات المواد المكررة التي بلغت 989 مليون دينار مقابل 381,3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 11,9 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 3,6 بالمائة.
الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 70,4 بالمائة من الصادراتبلغت قيمة الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 حوالي 28.629,5 مليون دينار، أي ما يمثل 70,4 بالمائة من إجمالي الصادرات، مقابل 26.120,1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وارتفعت الصادرات نحو فرنسا بنسبة 6,1 بالمائة، وإيطاليا بنسبة 8,7 بالمائة، وألمانيا بنسبة 1,9 بالمائة.
في المقابل، تراجعت الصادرات نحو اليونان بنسبة 24,7 بالمائة ونحو بلغاريا بنسبة 42 بالمائة.
وعربيا، سجلت الصادرات ارتفاعا نحو مصر بنسبة 85,4 بالمائة، فيما حافظت الصادرات نحو ليبيا على شبه استقرار بزيادة طفيفة بلغت 0,1 بالمائة.
في المقابل، تراجعت الصادرات نحو المغرب بنسبة 23,1 بالمائة ونحو الجزائر بنسبة 12 بالمائة.
ويعود هذا العجز أساسا إلى الميزان الطاقي، الذي سجل عجزا بقيمة 7.946,1 مليون دينار، مقابل 6.037,2 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025.
وباستثناء قطاع الطاقة، ينخفض العجز التجاري إلى حدود 7.011,5 مليون دينار.
كما سجلت تونس عجزا في مجموعات المواد الأولية ونصف المصنعة بقيمة 3.770,7 مليون دينار، ومواد التجهيز بـ2.629,6 مليون دينار، والمواد الاستهلاكية بـ1.617,8 مليون دينار، في حين سجلت المواد الغذائية فائضا بقيمة 1.006,6 مليون دينار.
ارتفاع الصادرات بنسبة 9,9 بالمائةأظهرت نتائج متابعة المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 ارتفاع الصادرات بنسبة 9,9 بالمائة، لتبلغ 40.638,4 مليون دينار، مقابل 36.973,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وسجلت الصادرات ارتفاعا في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 10,5 بالمائة، والمنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 22,9 بالمائة، مدفوعة خصوصا بارتفاع قيمة مبيعات زيت الزيتون التي بلغت 3.594,6 مليون دينار مقابل 2.506,1 مليون دينار.
كما ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 53,3 بالمائة، نتيجة نمو صادرات المواد المكررة التي بلغت 989 مليون دينار مقابل 381,3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 11,9 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 3,6 بالمائة.
الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 70,4 بالمائة من الصادراتبلغت قيمة الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 حوالي 28.629,5 مليون دينار، أي ما يمثل 70,4 بالمائة من إجمالي الصادرات، مقابل 26.120,1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وارتفعت الصادرات نحو فرنسا بنسبة 6,1 بالمائة، وإيطاليا بنسبة 8,7 بالمائة، وألمانيا بنسبة 1,9 بالمائة.
في المقابل، تراجعت الصادرات نحو اليونان بنسبة 24,7 بالمائة ونحو بلغاريا بنسبة 42 بالمائة.
وعربيا، سجلت الصادرات ارتفاعا نحو مصر بنسبة 85,4 بالمائة، فيما حافظت الصادرات نحو ليبيا على شبه استقرار بزيادة طفيفة بلغت 0,1 بالمائة.
في المقابل، تراجعت الصادرات نحو المغرب بنسبة 23,1 بالمائة ونحو الجزائر بنسبة 12 بالمائة.
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