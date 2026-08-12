تونس: العجز التجاري يبلغ 14.96 مليار دينار إلى موفى جويلية 2026

ارتفاع الصادرات بنسبة 9,9 بالمائة



الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 70,4 بالمائة من الصادرات



بلغ العجز التجاري لتونسإلى موفى شهر جويلية 2026، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء.ويعود هذا العجز أساسا إلى الميزان الطاقي، الذي سجل عجزا بقيمة، مقابلخلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025.وباستثناء قطاع الطاقة، ينخفض العجز التجاري إلى حدودكما سجلت تونس عجزا في مجموعات المواد الأولية ونصف المصنعة بقيمة، ومواد التجهيز بـ، والمواد الاستهلاكية بـ، في حين سجلت المواد الغذائية فائضا بقيمةأظهرت نتائج متابعة المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 ارتفاع الصادرات بنسبة، لتبلغ، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025.وسجلت الصادرات ارتفاعا في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة، والمنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة، مدفوعة خصوصا بارتفاع قيمة مبيعات زيت الزيتون التي بلغتمقابلكما ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة، نتيجة نمو صادرات المواد المكررة التي بلغتمقابلخلال الفترة نفسها من السنة الماضية.في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة، وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبةبلغت قيمة الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 حوالي، أي ما يمثل، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025.وارتفعت الصادرات نحو فرنسا بنسبة، وإيطاليا بنسبة، وألمانيا بنسبةفي المقابل، تراجعت الصادرات نحو اليونان بنسبةونحو بلغاريا بنسبةوعربيا، سجلت الصادرات ارتفاعا نحو مصر بنسبة، فيما حافظت الصادرات نحو ليبيا على شبه استقرار بزيادة طفيفة بلغتفي المقابل، تراجعت الصادرات نحو المغرب بنسبةونحو الجزائر بنسبة