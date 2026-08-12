الترجي الجرجيسي يتعاقد مع السنيغالي اوسينو توري لمدة ثلاثة مواسم

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اعلن الترجي الجرجيسي اليوم الاربعاء تعاقده مع السنيغالي اوسينو توري لمدة ثلاثة مواسم.

ويبلغ توري 20 سنة من العمر ويشغل خطة متوسط ميدان وسبق له اللعب في فريقي بيكين وجاراف السنيغاليين.

ويستهل الترجي الجرجيسي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم باستضافة الاولمبي الباجي يوم الاحد 23 اوت الجاري.