الترجي الجرجيسي يتعاقد مع السنيغالي اوسينو توري لمدة ثلاثة مواسم

كل الأخبار...
16:15 - الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاصات الرماية ووألعاب القوى
15:48 - الادارة الجهوية للصحة ببنزرت تعتزم انتداب فنيين ساميين أول للصحة العمومية اختصاص "البيولوجيا الطبية"
الأربعاء 12 أوت 2026 | 28 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 38
38°
35°
الــرياح:
3.09 كم/س
27°
تونس
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
38°-27
35°-27
34°-27
37°-27
40°-28
- Avoirs en devises 25287,4
- (12/08)
- Jours d'importation 99
- 1 € = 3,37756 DT
- (12/08)
- 1 $ = 2,93291 DT
- Solde Compte du Trésor (11/08) 1929,8 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (11/08) 29902 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 33 077) اليويفا يرحب بقرار الفيفا بإلغاء ب
( 31 058) انتقادات تطالب الفيفا بمزيد من ال
( 22 113) تضارب التتصريحات بين واشنطن وطهرا
( 20 366) النفط يتراجع بأكثر من 8% بعد إعلان
( 18 346) إعلام إيراني يسخر من تراجع ترامب ع
( 16 393) رويترز: الجيش الأمريكي استنفد معظ
( 16 220) "الحكم الصادر على الناصر العويني ب
( 15 394) رويترز: الجوع والغلاء يدفعان مئات
( 15 238) وزير الخارجية الإسباني: معظم المه
( 14 836) إيلون ماسك يجدد تحذيره: الذكاء الا
( 13 792) سنة سجنا لحمزة البلومي وانصاف بوغد
( 12 573) حادثة السطو على مكتب صرف العملة با
( 12 556) بوجلبان: نستهدف الذهاب بعيدا في ال
( 12 053) عامر بحبة: تونس من بين الأكثر حرار
( 11 920) إلغاء قرار إعفاء الإمام فتحي الرب
( 11 551) كيف تموّل الشركة التونسية للكهرباء
( 11 531) الإسبان يطالبون بسحب الجائزة الملك
( 11 352) الإفراج الوجوبي عن المهدي بن غربي
( 11 293) رئيس الدولة يزور منطقة "قنطرة بنز
( 11 112) إنفانتينو يفقد حلفاءه.. ويلز وإنجل
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334385