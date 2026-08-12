العاب البحر الابيض المتوسط - فراس القطوسي وسندس حشانة يرفعان الراية الوطنية في حفل الافتتاح

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افاد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وعضو اللجنة الاولمبية الدولية وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء بان الثنائي فراس القطوسي (تايكواندو) وسندس حشانة (كرة اليد) سيرفع الراية الوطنية في حفل افتتاح العاب البحر الابيض المتوسط المقررة بمدينة تارانتو الايطالية من 21 اوت الى 3 سبتمبر 2026.

وسيتولى الثنائي خديجة الكريمي (تجديف) ومحمد امين الجهيناوي (العاب القوى) رفع الراية الوطنية في حفل الاختتام

وستشارك تونس في هذه الالعاب ب181 رياضيا ورياضية.