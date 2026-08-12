JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:16 Tunis

جمعية "أصوات نساء": ارتفاع جرائم تقتيل النساء إلى 30 جريمة سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672399723a3152.86375813_kehfmljgqpoin.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Août 2026 - 15:10 قراءة: 0 د, 31 ث
      
سجّلت سنة 2025، 30 جريمة لتقتيل النساء، بزيادة جريمة واحدة مقارنة بسنة 2024، وفق ما أفادت به جمعية "أصوات نساء" التي استنكرت تنامي هذه المؤشرات الاحصائية، مؤكدة على ضرورة عدم الافلات من العقاب.

وأوضحت الجمعية، في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن عدد جرائم تقتيل النساء ارتفع من 6 جرائم سنة 2018 إلى 25 جريمة سنة 2023، ثم إلى 29 جريمة سنة 2024 و30 جريمة سنة 2025.


واعتبرت أن ظاهرة تقتيل النساء تمثل "سرقة لحياتهن وأحلامهن"، مشيرة إلى أن جرائم تقتيل النساء ما تزال متواصلة في سنة 2026، في ظل ما وصفته بـ"صمت الدولة وتراخيها في حماية النساء من العنف".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334387

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 أوت 2026 | 28 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet38°
35° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-27
35°-27
34°-27
37°-27
40°-28
  • Avoirs en devises 25287,4
  • (12/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,37756 DT
  • (12/08)
  • 1 $ = 2,93291 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/08)     1929,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/08)   29902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio