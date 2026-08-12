جمعية "أصوات نساء": ارتفاع جرائم تقتيل النساء إلى 30 جريمة سنة 2025

سجّلت سنة 2025، 30 جريمة لتقتيل النساء، بزيادة جريمة واحدة مقارنة بسنة 2024، وفق ما أفادت به جمعية "أصوات نساء" التي استنكرت تنامي هذه المؤشرات الاحصائية، مؤكدة على ضرورة عدم الافلات من العقاب.وأوضحت الجمعية، في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن عدد جرائم تقتيل النساء ارتفع من 6 جرائم سنة 2018 إلى 25 جريمة سنة 2023، ثم إلى 29 جريمة سنة 2024 و30 جريمة سنة 2025.واعتبرت أن ظاهرة تقتيل النساء تمثل "سرقة لحياتهن وأحلامهن"، مشيرة إلى أن جرائم تقتيل النساء ما تزال متواصلة في سنة 2026، في ظل ما وصفته بـ"صمت الدولة وتراخيها في حماية النساء من العنف".