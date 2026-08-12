النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي سامو كوستا لـ 4 مواسم

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي سامو كوستا لمدة أربع سنوات.وأوضح النادي في بيان له امس الثلاثاء أن لاعب المنتخب البرتغالي وقع عقدا ينتهي في صيف العام 2030 قادما من نادي ريال مايركا الإسباني.وأضاف البيان أن كوستا، البالغ 27 عاما، سيلعب مع مواطنيه كريستيانو رونالدو وجواو فليكس، وأنه بدأ تدريباته مع فريق كرة القدم استعدادا للموسم الرياضي 2026 - 2027.يشار إلى أن كوستا، الذي يجيد اللعب في مركز الوسط الدفاعي، لعب سبع مباريات دولية مع المنتخب البرتغالي، وكان ضمن تشكيلة المنتخب في بطول كأس العالم 2026.وسيبدأ النصر حملة الدفاع عن لقبه في البطولة السعودية بمواجهة الفتح يوم السبت المقبل ضمن الجولة الأولى.