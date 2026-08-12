الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاصات الرماية ووألعاب القوى

تقود لاعبة الخبرة(46 سنة) البعثة الرياضية التونسية في اختصاص الرماية خلال الدورة العشرين من الألعاب المتوسطيةوسيكون الوفد الرياضي التونسي في هذا الاختصاص، المتألف بدوره من اختصاصي البندقية والمسدس، ممثلا بأربعة رماة في الألعاب التي ستقام بالمدينة الإيطالية في الفترة المتراوحة بين 21 أوت الجاري و3 سبتمبر القادم.وستخوض الثلاثيمنافسات الرماية بالمسدس، في حين يشاركفي مسابقة الرماية بالبندقية.وفي اختصاص القوس والسهم، ستكون تونس ممثلة في الموعد المتوسطي بالثنائي، المتوج بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط ضمن البطولة الإفريقية للاختصاص، التي أقيمت بمدينة وهران الجزائرية في جويلية الفارط، مع ذهبية أخرى لـفي منافسات الفردي سيدات خلال البطولة ذاتها.أما في ألعاب القوى، فسيحتضن المضمار المتوسطي وفدا رياضيا تونسيا يتألف من خمسة عناصر، تتقدمهم، رابعة بطولة العالموحاملة الرقم القياسي الوطني في اختصاص 3000 متر موانع، والتي ستسعى لدعم فضيتها المتوسطية التي أحرزتها في الألعاب الفارطة المقامة بمدينة وهران سنة 2022.وستكونمرفوقة في الاختصاص ذاته بالعداءة، بالإضافة إلى كل من(800 متر و1500 متر) و(3000 متر موانع و5000 متر) و(3000 متر موانع و5000 متر).