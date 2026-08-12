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الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاصات الرماية ووألعاب القوى

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Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Août 2026 - 16:15 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تقود لاعبة الخبرة ألفة الشارني (46 سنة) البعثة الرياضية التونسية في اختصاص الرماية خلال الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية "تارانتو 2026".

وسيكون الوفد الرياضي التونسي في هذا الاختصاص، المتألف بدوره من اختصاصي البندقية والمسدس، ممثلا بأربعة رماة في الألعاب التي ستقام بالمدينة الإيطالية في الفترة المتراوحة بين 21 أوت الجاري و3 سبتمبر القادم.


وستخوض الثلاثي ألفة الشارني وهيفاء بوحريزي وعلاء عثماني منافسات الرماية بالمسدس، في حين يشارك علاء الدين عزيزي في مسابقة الرماية بالبندقية.


وفي اختصاص القوس والسهم، ستكون تونس ممثلة في الموعد المتوسطي بالثنائي رؤى بن عبد القادر ومحمد حماد، المتوج بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط ضمن البطولة الإفريقية للاختصاص، التي أقيمت بمدينة وهران الجزائرية في جويلية الفارط، مع ذهبية أخرى لـرؤى بن عبد القادر في منافسات الفردي سيدات خلال البطولة ذاتها.

أما في ألعاب القوى، فسيحتضن المضمار المتوسطي وفدا رياضيا تونسيا يتألف من خمسة عناصر، تتقدمهم مروى بوزياني، رابعة بطولة العالم "طوكيو 2025" وحاملة الرقم القياسي الوطني في اختصاص 3000 متر موانع، والتي ستسعى لدعم فضيتها المتوسطية التي أحرزتها في الألعاب الفارطة المقامة بمدينة وهران سنة 2022.

وستكون مروى بوزياني مرفوقة في الاختصاص ذاته بالعداءة رحاب الظاهري، بالإضافة إلى كل من عبد السلام العيوني (800 متر و1500 متر) وأحمد الجزيري (3000 متر موانع و5000 متر) ومحمد أمين الجهيناوي (3000 متر موانع و5000 متر).
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