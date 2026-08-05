دورة أندونيسيا الدولية للتايكواندو - آدم السالمي يتوج بذهبية وزن أقل من 63 كلغ
احرز لاعب التايكواندو التونسي آدم السالمي اليوم الاربعاء الميدالية الذهبية لمنافسات وزن أقل من 63 كلغ ضمن دورة أندونيسيا الدولية إثر فوزه في الدور النهائي على الروسي بيتسويف كانتيمير بنتيجة 2-صفر.
وفي طريقه إلى الدور النهائي، تغلب السالمي على كل من الكازخستاني زهاسوربيك والهندي عبد الواحد والأندونيسي جيجيه اضيوضا بالنتيجة ذاتها 2-صفر.
وكان آدم السالمي توج بالميدالية الذهبية لنفس الوزن ضمن دورة فيتنام الدولية التي أقيمت نهاية شهر جويلية الماضي.
وفي طريقه إلى الدور النهائي، تغلب السالمي على كل من الكازخستاني زهاسوربيك والهندي عبد الواحد والأندونيسي جيجيه اضيوضا بالنتيجة ذاتها 2-صفر.
وكان آدم السالمي توج بالميدالية الذهبية لنفس الوزن ضمن دورة فيتنام الدولية التي أقيمت نهاية شهر جويلية الماضي.
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