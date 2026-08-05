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دورة أندونيسيا الدولية للتايكواندو - آدم السالمي يتوج بذهبية وزن أقل من 63 كلغ

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 14:17 قراءة: 0 د, 22 ث
      
احرز لاعب التايكواندو التونسي آدم السالمي اليوم الاربعاء الميدالية الذهبية لمنافسات وزن أقل من 63 كلغ ضمن دورة أندونيسيا الدولية إثر فوزه في الدور النهائي على الروسي بيتسويف كانتيمير بنتيجة 2-صفر.
وفي طريقه إلى الدور النهائي، تغلب السالمي على كل من الكازخستاني زهاسوربيك والهندي عبد الواحد والأندونيسي جيجيه اضيوضا بالنتيجة ذاتها 2-صفر.


وكان آدم السالمي توج بالميدالية الذهبية لنفس الوزن ضمن دورة فيتنام الدولية التي أقيمت نهاية شهر جويلية الماضي.
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