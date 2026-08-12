جريمة المروج الاول المتعلقة بالقاء طفلتين من الطابق الثالث : بطاقة إيداع بالسجن في حق الأب

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم، بطاقة إيداع بالسجن في حق الأب المتهم بإلقاء طفلتيه من الطابق الثالث بشقة بجهة المروج الأول كما أدى إلى وفاة رضيغة تبلع من العمر 6 أشهر واصابة شقيقتها البالغة من العمر 3 سنوات بكسور .وتعود تفاصيل الحادثة الأليمة إلى الإعتداء الجسيم الذي هزّ المنطقة، حيث أقدم المتهم على إلقاء ابنتيه من من الطابق الثالث.وجاء قرار قاضي التحقيق لإيداع المتهم السجن على ذمة القضية، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات المستوجبة لكشف كافة ملابسات ودوافع هذه الجريمة النكراء، وتحديد المسؤوليات الجزائية المترتبة عنها.