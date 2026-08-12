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الادارة الجهوية للصحة ببنزرت تعتزم انتداب فنيين ساميين أول للصحة العمومية اختصاص "البيولوجيا الطبية"

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Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Août 2026 - 15:48 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تعتزم الادارة الجهوية للصحة ببنزرت، انتداب فنيين ساميين أول للصحة العمومية اختصاص "البيولوجيا الطبية"

ودعت الادارة، وفق بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الراغبين في الترشح الى ايداع مطالب الانتداب بمكتب الضبط بالادارة الجهوية للصحة ببنزرت، نهج 13 أوت 1956 ..المستشفى القديم ببنزرت


ويتعيّن، أن يرفق مطلب الترشح بالوثائق المطلوبة، وهي مطلب كتابي موجّه إلى المديرة الجهوية للصحة ببنزرت يتضمن رقم الهاتف ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية ونسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة بالنسبة إلى المتخرجين من المدارس الخاصة ونسخة مطابقة للأصل من بطاقة أعداد التخرج فضلا عن نسخة من وصل إيداع بطاقة عدد 3


ويأتي هذا الانتداب في إطار دعم الموارد البشرية في قطاع الصحة بالجهة وتعزيز الإطارات شبه الطبية بمختلف الاختصاصات
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