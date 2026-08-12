الادارة الجهوية للصحة ببنزرت تعتزم انتداب فنيين ساميين أول للصحة العمومية اختصاص "البيولوجيا الطبية"

تعتزم الادارة الجهوية للصحة ببنزرت، انتداب فنيين ساميين أول للصحة العمومية اختصاص "البيولوجيا الطبية"ودعت الادارة، وفق بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الراغبين في الترشح الى ايداع مطالب الانتداب بمكتب الضبط بالادارة الجهوية للصحة ببنزرت، نهج 13 أوت 1956 ..المستشفى القديم ببنزرتويتعيّن، أن يرفق مطلب الترشح بالوثائق المطلوبة، وهي مطلب كتابي موجّه إلى المديرة الجهوية للصحة ببنزرت يتضمن رقم الهاتف ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية ونسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة بالنسبة إلى المتخرجين من المدارس الخاصة ونسخة مطابقة للأصل من بطاقة أعداد التخرج فضلا عن نسخة من وصل إيداع بطاقة عدد 3ويأتي هذا الانتداب في إطار دعم الموارد البشرية في قطاع الصحة بالجهة وتعزيز الإطارات شبه الطبية بمختلف الاختصاصات