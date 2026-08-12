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وليد النهدي يرد على شقيقه محمد علي: «ما قاله عن والدي ووالدتي لم يحصل»

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Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Août 2026 - 09:23 قراءة: 1 د, 3 ث
      
عبّر الممثل وليد النهدي عن استغرابه من تصريحات شقيقه محمد علي النهدي بشأن تعرض والدتهما الفنانة سعاد محاسن للعنف من قبل والدهما الفنان لمين النهدي، مؤكدا أن ما تم تداوله في هذا الخصوص «لم يحصل».

وقال وليد النهدي، في تصريح لقناة تلفزة تي في، إن الحديث عن تعرض والدته للعنف من قبل والده غير صحيح، مشيرا إلى أن العلاقة بين والديه كانت قائمة على الاحترام، سواء على المستوى العائلي أو الفني.


وأضاف: «حتى كان صارت، ما كانش مناسب طرحها في وسائل الإعلام»، معتبرا أن مثل هذه المواضيع، حتى لو كانت قد حدثت، لا ينبغي تناولها بهذه الطريقة أمام الجمهور.


وأعرب وليد النهدي عن استغرابه من تصريحات شقيقه، مؤكدا أنه لم يشاهد الحلقة التي تحدث فيها محمد علي عن طفولته، لكنه اطلع لاحقا على ما ورد فيها.

وقال إنه لم يتحدث مع شقيقه بشأن الموضوع، موضحا: «ما حكيتش معاه في الموضوع»، لكنه أكد في المقابل أنه يتمنى له التوفيق في أعماله، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا بينهما علاقات كبيرة.

وفي سياق متصل، تحدث وليد النهدي عن والديه، مؤكدا أن والده الفنان لمين النهدي كان يكنّ احتراما كبيرا لوالدته سعاد محاسن، كما أشار إلى أن والده يستعد حاليا لتقديم عمل مسرحي جديد، دون الكشف عن تفاصيله.
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