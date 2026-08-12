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تونس: بطاقة إيداع بالسجن في حق أجنبي نفذ «براكاج» لطالبة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Août 2026 - 09:28 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة ايداع بالسجن في حق افريقي من جنوب الصحراء نفذ براكاج مروع لطالبة بشارغ محمد الخامس بالعاصمة وسلبها تحت التهدبد بسلاح أبيض والعنف حاسبوها الشخصي وهاتفها الجوال ثم لاذ بالفرار .
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واثر تلك الحادثة تحاملت المتضررة على نفسها وتوجهت الى منطقة الأمن الوطني بباب بحر حيث على الفور تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بالعاصمة وفي ظريف زمتي وجيز من إلقاء القبض على المتهم الذي تبين انه يحمل جنسية إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء وقد اعترف بما نسب إليه وتم استرجاع اغراض الطالبة المتضررة .

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