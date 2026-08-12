ارتفاع أسعار النفط مع تعثر آمال الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة
ارتفعت أسعار النفط اليوم، في ظل تزايد الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع هجمات استهدفت سفينتين، ما عزز المخاوف من اضطراب إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر المقبل عند 83.92 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.90% مقارنة بسعر التسوية السابق.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر المقبل إلى 89.65 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.83% عن سعر الإغلاق السابق.
وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعا بأكثر من دولار عند التسوية أمس الثلاثاء، ليبلغا أعلى مستويات إغلاق لهما منذ 31 جويلية 2026، وذلك بعد مكاسب بنحو 5% يوم الاثنين، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، أمس الثلاثاء، إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط طهران لإنهاء الحرب، والتي تشمل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحروب في المنطقة، بما في ذلك لبنان وغزة.
وأظهرت بيانات الشحن البحري أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت إلى ست سفن أمس الاثنين، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 11 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، في حين كانت مستويات الملاحة قبل الحرب تتراوح بين 125 و140 سفينة يوميا في المتوسط.
وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر المقبل عند 83.92 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.90% مقارنة بسعر التسوية السابق.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر المقبل إلى 89.65 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.83% عن سعر الإغلاق السابق.
وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعا بأكثر من دولار عند التسوية أمس الثلاثاء، ليبلغا أعلى مستويات إغلاق لهما منذ 31 جويلية 2026، وذلك بعد مكاسب بنحو 5% يوم الاثنين، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، أمس الثلاثاء، إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط طهران لإنهاء الحرب، والتي تشمل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحروب في المنطقة، بما في ذلك لبنان وغزة.
وأظهرت بيانات الشحن البحري أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت إلى ست سفن أمس الاثنين، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 11 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، في حين كانت مستويات الملاحة قبل الحرب تتراوح بين 125 و140 سفينة يوميا في المتوسط.
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