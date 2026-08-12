ترمب يؤكد التحكم بمضيق هرمز والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مضيفا أن إيران قد تتخذ إجراء بشأن ذلك.وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي أنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله، مجددا اتهام طهران بـ"المراوغة" خلال المفاوضات.ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤولين عسكريين أن ترمب أُبلغ بأن محاولة الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية، من دون ضمان تحقيق النصر.من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة طهران.وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يُفتح حتى تغيّر الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران، محملا واشنطن مسؤولية "انعدام الأمن" في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان.كما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه في حال تجدد التهديد ضد طهران، فإن مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية ستكون مهددة أيضا.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الجيش اللبناني لا يبذل جهودا كافية لنزع سلاح حزب الله في المنطقة التجريبية، مشيرة إلى أن توسيع البرنامج التجريبي يبقى رهنا بنزع السلاح بشكل كامل من المنطقة الحالية.