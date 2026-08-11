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بصورة رومانسية.. رونالدو وجورجينا يعلنان زواجهما رسميا

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Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 21:20 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز زواجهما، اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ بعد سنوات من علاقة تحولت لواحدة من أشهر قصص الحب في عالم الرياضة والمشاهير

وكان رونالدو وجورجينا محور اهتمام وسائل الإعلام خاصة بعد خروج تقارير تفيد بإقامة مراسم الزفاف يوم السبت الماضي في ماديرا إلا أن رونالدو نفى هذا الأمر.


ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة تجمع يدي الثنائي ظهرت خلالهما خواتم الزواج وأرفقها بتعليق مقتضب "C❤ G" في إشارة إلى الحرفين الأولين من اسمي كريستيانو وجورجينا في منشور سرعان ما حظي باهتمام واسع من متابعيهما حول العالم.



وشهدت الأيام الماضية موجة واسعة من الشائعات حول موعد الزفاف إذ تحدثت تقارير عن إقامة الحفل في الثامن من أوت الحالي في كاتدرائية فونشال بماديرا.

وتسببت تلك التقارير في تجمع أعداد كبيرة من مشجعي رونالدو أمام الكاتدرائية، اعتقادا منهم أن مراسم زفاف اللاعب ستقام داخلها قبل أن يتضح أن الحفل كان يخص زوجين آخرين.

وكان رونالدو وجورجينا قد بنيا خلال سنوات علاقتهما أسرة تضم خمسة أطفال، بينهم كريستيانو جونيور، إلى جانب التوأم إيفا وماتيو، وابنتهما ألانا مارتينا، وابنتهما بيلا إزميرالدا.
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