الالعاب المتوسطية (تارانتو 2026) : قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاصات الكرة الحديدية والفروسية والترياتلون
تقود اللاعبة المخضرمة منى الباجي، التي تشارك بانتظام في الألعاب المتوسطية منذ دورة "ألماريا 2005"، بعثة منتخب الكرة الحديدية في ألعاب "تارانتو 2026".وستكون منى الباجي، التونسية الأكثر تتويجا في تاريخ الألعاب المتوسطية برصيد ست ميداليات ذهبية، والتي سبق أن نالت شرف حمل الراية الوطنية في حفل افتتاح الدورة الفارطة بمدينة وهران الجزائرية سنة 2022، ضمن وفد يتألف من 10 رياضيين آخرين في اختصاص الكرة الحديدية، الذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة اختصاصات وهي الكرة الحديدية الحرة والكرة الحديدية المقيدة والرّافا.
الكرة الحديدية الحرةسيتألف المنتخب التونسي من الرباعي منى الباجي وخالد بوقريبة (الرمي بالدقة والثنائي)، وأحلام الحاج حسن ومجدي الهمامي (الثنائي).
الكرة الحديدية المقيدةسيشارك الثلاثي يسري المحمدي وأشرف الزواوي (الرمي بالدقة) ورائد القروي (الرمي التصاعدي).
اختصاص الرّافاسيكون الاختصاص ممثلا بالرباعي صابرين زكري ومحمد أمين السعيدي (الفردي والثنائي)، وآية الدبوسي ومعتز الجويني (الثنائي).
الفروسية والترياتلونوستكون تونس ممثلة في رياضة الفروسية بخمسة فرسان هم سفيان بالرزوقة وعمر الطرابلسي ومحمد القيزاني وغازي اللوز وشارل بن ميمون.
ومن جهته، سيمثل الثنائي محمد عزيز حمدي وزكرياء الشتيوي المشاركة التونسية في اختصاص الترياتلون.
وتقام الدورة العشرون من ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 21 أوت 2026 إلى 3 سبتمبر 2026.
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