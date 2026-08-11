الالعاب المتوسطية (تارانتو 2026) : قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاصات الكرة الحديدية والفروسية والترياتلون

تقود اللاعبة المخضرمة منى الباجي، التي تشارك بانتظام في الألعاب المتوسطية منذ دورة "ألماريا 2005"، بعثة منتخب الكرة الحديدية في ألعاب "تارانتو 2026".



الكرة الحديدية الحرة



الكرة الحديدية المقيدة



اختصاص الرّافا



الفروسية والترياتلون



وستكون، التونسية الأكثر تتويجا في تاريخ الألعاب المتوسطية برصيد، والتي سبق أن نالت شرف حمل الراية الوطنية في حفل افتتاح الدورة الفارطة بمدينة وهران الجزائرية سنة 2022، ضمن وفد يتألف من 10 رياضيين آخرين في اختصاص الكرة الحديدية، الذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة اختصاصات وهي الكرة الحديدية الحرة والكرة الحديدية المقيدة والرّافا.سيتألف المنتخب التونسي من الرباعي(الرمي بالدقة والثنائي)، و(الثنائي).سيشارك الثلاثي(الرمي بالدقة) و(الرمي التصاعدي).سيكون الاختصاص ممثلا بالرباعي(الفردي والثنائي)، و(الثنائي).وستكون تونس ممثلة في رياضة الفروسية بخمسة فرسان همومن جهته، سيمثل الثنائيالمشاركة التونسية في اختصاص الترياتلون.وتقام الدورة العشرون من ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من