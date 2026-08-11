تأجيل قضية غسان البوغديري إلى 14 أوت

قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد العضو بالهيئة التسييرية لأسطول الصمودإلى جلسة يومومثل غسان البوغديري اليوم الثلاثاء بحالة سراح في هذه القضية، وموقوفا على ذمة قضية أخرى، أمام هيئة الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك طعنا في الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدةوتتعلق التهم المنسوبة إليه بـ، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الخاصة، إثر تحرك احتجاجي تم تنظيمه أمام مقرها بتونس العاصمة.