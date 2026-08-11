تأجيل قضية غسان البوغديري إلى 14 أوت
قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد العضو بالهيئة التسييرية لأسطول الصمود غسان البوغديري إلى جلسة يوم 14 أوت الجاري.
ومثل غسان البوغديري اليوم الثلاثاء بحالة سراح في هذه القضية، وموقوفا على ذمة قضية أخرى، أمام هيئة الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك طعنا في الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدة سبعة أشهر.
وتتعلق التهم المنسوبة إليه بـتعطيل حرية العمل والاعتداء بالعنف، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الخاصة، إثر تحرك احتجاجي تم تنظيمه أمام مقرها بتونس العاصمة.
ومثل غسان البوغديري اليوم الثلاثاء بحالة سراح في هذه القضية، وموقوفا على ذمة قضية أخرى، أمام هيئة الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك طعنا في الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدة سبعة أشهر.
وتتعلق التهم المنسوبة إليه بـتعطيل حرية العمل والاعتداء بالعنف، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الخاصة، إثر تحرك احتجاجي تم تنظيمه أمام مقرها بتونس العاصمة.
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