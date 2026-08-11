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عادل التلاتلي: "هدفنا تحقيق اكبر عدد من الانتصارات للاقتراب اكثر الى المونديال"

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Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 18:10 قراءة: 2 د, 22 ث
      
شدد عادل التلاتلي مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة،على ان الهدف الاسمى من منافسات النافذة الرابعة المؤهلة لكاس العالم قطر 2027 والتي ستحتضنها تونس من 27 الى 30 اوت الجاري، هو تحقيق اكبر عدد من الانتصارات من اجل الاقتراب اكثر الى المونديال، وهي مهمة تلوح صعبة بالنظر الى الامكانيات الكبيرة للمنتخبات المنافسة التي تسعى جميعها الى التاهل للرهان العالمي.
وقال التلاتلي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الثلاثاء الجامعة التونسية لكرة السلة بالعاصمة، "ان التحضيرات تسير في ظروف ممتازة وفي ظل عزيمة قوية من اللاعبين من اجل ترفع التحدي، وسنواصل العمل بنفس الاصرار حتى نعيد اشعاع كرة السلة التونسية، اذ نعمل حاليا وفق نظام 4 حصص يوميا بما فيها حصة معاينة فيديو قبل التحول الى تركيا لاجراء تربص هناك تتخلله 4 مباريات ودية ضد قطر ومصر و فلسطين و فريق تركي ايام 16 و 17 و 19 و 21 اوت الجاري، قبل العودة الى تونس و استئناف التحضيرات الاخيرة للنافذة الرابعة يوم 24 اوت الجاري" .
وتابع الناخب الوطني بالقول ان "المهمة تلوح صعبة في ظل تقارب مستوي المنتخبات المشاركة في هاته النافذة، حيث يحتل منتخب الكامرون الصدارة و تاتي بقية المنتخبات في المركز الثاني، وهدفنا هو الفوز في اكبر عدد ممكن من المباريات لاسيما ان النافذة الرابعة تدور في تونس وامام جماهيرنا ،و المواجهات تلوح حاسمة امام منتخبات قوية فرديا مثل الكامرون و جنوب السودان بفعل الامكانيات الفنية للاعبين الناشطين في البطولة الامريكية للمحترفين، و لكن جماعيا بامكان المنتخب التونسي احداث الفارق ".

ووجه عادل التلاتلي الدعوة الى الجماهير التونسية الى الحضور بكثافة في القاعة الرياضية متعددة الاحختصاصات برادس، من اجل تشجيع المنتخب و تقديم المساندة الضرورية للاعبين قائلا في هذا الصدد "عامل الجمهور بارز جدا في مثل هاته المباريات الحاسمة، ونتمنى ان يقع تمكين الجامعة من طاقة استيعاب قصوى حتى يواكب اكبر عدد ممكن من الاحباء اللقاءات، رغم الاقرار بان شغف التونسي بالرياضة تراجع نتايجة الخيبات والنتائج الضعيفة لمنتخبات كرة القدم و اليد في الرهانات الاخيرة".
واضاف المدرب الوطني ان كرة السلة التونسية تعيش مرحلة بناء و خلق تجانس بين اللاعبين، وهو ما نسعى الى ترسيخه منذ شهر نوفمبر المنقضي رغم قلة ذات اليد، اذ لا يمكن لكرة السلة ان تتطور دون ضخ الامكانيات الضرورية لذلك خاصة لدى الشبان حتى نخلق جيلا جديدا من اللاعبين بامكانه تقديم الاضافة و نتفادى فترات الفراغ التي عرفتها كرة السلة التونسية في السابق.
ومن جهته اكد لاعب المنتخب التونسي لكرة السلة فارس العشي ان المنتخب التونسي يمتلك عناصر تتمتع بخبرة كبيرة في مثل هاته المواجهات الدولية العالية، وعزيمة جميع اللاعبين قوية و ثابتة من اجل التاهل الى كاس العالم، سلاحنا في ذلك الانضباط التكتيكي و الروح المعنوية المرتفعة ،ونحتاج دعم جماهيرنا من اجل بلوغ الهدف المنشود .


ويستهل المنتخب التونسي منافسات النافذة الرابعة بمواجهة الراس الاخضر يوم الخميس 27 اوت الجاري (19) ثم يلاقي الكاميرون يوم الجمعة 28 اوت 2026 قبل ان يختتم النافذة بلقاء جنوب السودان يوم الاحد 30 منه وتنطلق جميع مباريات المنتخب التونسي على الساعة السابعة مساء بالقاعة الرياضية متعدةة الاختصاصات برادس.
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