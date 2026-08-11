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تسليم 16 عائلة لضحايا العمليات الإرهابية وجرحى الثورة منظوري مؤسسة "فداء" مساكن اجتماعية فردية بالفجة

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Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 16:41 قراءة: 1 د, 36 ث
      
انتفعت 16 عائلة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة، من منظوري مؤسسة "فداء" ، بمساكن فردية ضمن القسط 5 من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي "رياض" بالفجة من ولاية منوبة والتي تم الشروع في توزيعها اليوم الثلاثاء.
وأفاد رئيس مؤسسة فداء احمد جعفر في تصريح لصحفية /وات/ بمنوبة، أن هذا التسليم يأتي بعد برمجة 28 منتفعا من عائلات الشهداء والجرحى في القائمة النهائية للمنتفعين بمساكن في مختلف اقساط المشروع السكني "رياض" بالفجة، وذلك ضمن حق الأولوية المكفول قانونيا لمنظوري المؤسسة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها، وضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين والامنيين والامن الرئاسي والديوانة.
وأضاف جعفر، انه سيتم لاحقا، ومع توزيع بقية الأقساط، تسليم 12 منتفعا من جرحى الثورة مساكن في الاسابيع القادمة، ليبلغ عدد المنتفعين من أولي الحق من منظوري المؤسسة على المستوى الوطني وفي مختلف مشاريع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمختلف جهات الجمهورية، 240 عائلة.

وأشار إلى أن هذا العدد يعكس حرص المؤسسة على تطبيق القانون وضمان حق الأولوية لمنظوريها بالتنسيق مع وزارة التجهيز والولايات، معتبرا أن توفير هذه المساكن والتي يتجاوز مساحة بعضها ال 250 متر مربع، هو تكريم لأهالي الشهداء واعتراف بالجميل لأبنائهم، ورسالة رمزية حول الحرص على تطبيق القانون المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وكل ما وضع من نصوص قانونية في الإطار.
وعبرت ام شهيد العملية الإرهابية بمنطقة المعونة في معتمدية الصمار من ولاية تطاوين في ماي 2016، صالحة الجندوبي ل/وات/ عن ابتهاجها بتطبيق القانون الخاص بشهداء الثورة وضحايا العمليات الارهابية وحصول عائلتها وبقية العائلات المبرمجة على مسكن تزامنا مع الذكرى العاشرة لاستشهاد ابنها، مثمنة دور مؤسسة فداء في ضمان حقوق منظوريها.
يذكر أنه قد تم اليوم، تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، ووالي منوبة محمود شعيب، تسليم 5 عائلات لشهداء الاعتداءات الإرهابية و11 منتفعا من جرحى الثورة مفاتيح مساكنهم وفق الشروط التي تم إقرارها في الإطار، وبأثمان رمزية تسدد بأقساط شهرية في المتناول لا تتجاو ال70 دينارا، وفي شكل عقود تمليك عن طريق الكراء المملّك.
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