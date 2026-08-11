JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:23 Tunis

النافذة الرابعة المؤهلة لكاس العالم لكرة السلة (قطر 2027): "حضور الجمهور سيكون حاسما (رئيس الجامعة)

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a285227116273.91277571_gilepqmjnkofh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 17:08 قراءة: 1 د, 41 ث
      
اكد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة ، ان الحضور الجماهيري الكبير سيكون حاسما خلال مباريات المنتخب الوطني التونسي بمناسبة منافسات النافذة الرابعة المؤهلة لكاس العالم قطر 2027 والتي ستحتضنها تونس من 27 الى 30 اوت الجاري، حيث يسعى المنتخب التونسي مدفوعا باحبائه الى تحقيق مشوار متميز خلال هاته النافذة لوضع قدم في نهائيات المونديال.
واوضح الجريبي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم الثلاثاء بالعاصمة ، " ان احتضان تونس لمباريات النافذة الرابعة، يترجم الثقة التامة التي تمنحها الهياكل الدولية و القارية لتونس، و لكن هذا يملي نجاحا جماهيريا من خلال استقطاب واسع للجماهير الرياضية، حتى تكون حاضرة بكثافة بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، وهذا مانتمناه و نلتمسه من الجهات المختصة ، وقد عبرنا عن ذلك صراحة خلال جلسات العمل التي جمعتنا بمختلف الاطراف التنظيمية المتدخلة، وذلك بتمكيننا من طاقة الاستيعاب القصوى للقاعة ".
واضاف ان هذا اليوم يتزامن مع مرور سنة اولى على تولي مقاليد الجامعة التونسية لكرة السلة، حيث كان الهدف الاول هو ارجاع الثقة للمنتخب التونسي للاكابر الذي وجدناه في حالة من التشتت و الفرقة، مع اقالة المدرب الذي كان يشرف عليه انذاك، وسعينا الى اعادة الاعتبار لواجهة السلة التونسية و المحافظة على السمعة الطيبة التي بلغتها، من خلال اختيار المدرب عادل التلاتلي للاشراف على الدكة الفنية، و الانطلاق في العمل الجدي لاعادة اشعاع هاته اللعبة".

وتابع الجريبي بالقول "ان المكتب الجامعي الجديد وجد عديد التحديات امامه في مقدمتها الجانب المادي في ظل عجز ب750 الف دينار، وهذا ما املى علينا بذل مجهدوات مضنية في مجال الاستشهار لجلب الداعمين وتوفير الامكانيات الضرورية خاصة لمختلف منتخبات الشبان، وتجاوز الفراغ الموجود بالادارة الفنية، وقد حاولنا اصلاح الوضع رغم الواقع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه، وسنواصل العمل بنفس الروح و العزيمة حتى نرتقي بواقع السلة التونسية نحو الافضل ".
وختم رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة، ان الجامعة من خلال الادارة الفنية و ضعت خطة استراتيجية لتطوير اللعبة في تونس، انطلاقا من اصناف الشبان عبر انتقاء العناصر الموهوبة المتواجدة في مختلف مناطق الجمهورية، و ضمها الى المنتخبات الجهوية، اذ ان العناية بالاصناف الشابة انطلاقا من الاندية هي السبيل الوحيد للارتقاء بواقع كرة السلة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334343

babnet

كل الأخبار...

أمس 23:23 - ليبيا.. استهداف جديد بمسيّرة مجهولة لخزان وقود في مصفاة الزاوية
أمس 23:09 - بنزرت: ضبط مختلف الاستعدادات الواجبة لإنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة
أمس 22:47 - فضيحة تهز حزب العمال البريطاني: اعتقال مستشار سابق بشبهة التجسس لصالح الصين
أمس 22:21 - التنوع البيولوجي: اختتام مشروع تعزيز حماية أرخبيل جزر الكنايس
أمس 21:38 - ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي
أمس 21:20 - بصورة رومانسية.. رونالدو وجورجينا يعلنان زواجهما رسميا
أمس 21:17 - قبلي: انطلاق الايام الاعلامية حول حماية صابة التمور والمحافظة على جودتها
أمس 21:16 - الملعب التونسي يتعادل وديا مع شبيبة القبائل 1-1 ت
أمس 20:40 - نابل: كرنفال وسهرات موسيقيّة ومسرحية متنوّعة تؤثث الدورة 64 لمهرجان العنب بقرنبالية من 16 الى 28 اوت الجاري
أمس 20:11 - الالعاب المتوسطية (تارانتو 2026) : قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاصات الكرة الحديدية والفروسية والترياتلون
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 أوت 2026 | 28 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet38°
29° Babnet
الــرياح:
1.45 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-27
36°-27
35°-29
38°-27
41°-29
  • Avoirs en devises 25408,9
  • (11/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,37775 DT
  • (11/08)
  • 1 $ = 2,92686 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/08)     1972,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/08)   29880 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio