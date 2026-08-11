سيدي بوزيد: يوم دراسي حول "الفقه المالكي والمصادر المالكية ودورها في نشر الفكر الوسطي المعتدل"

مثل موضوع "الفقه المالكي والمصادر المالكية ودورها في نشر الفكر الوسطي المعتدل"، مضمون يوم دراسي انتظم اليوم الثلاثاء بولاية سيدي بوزيد ببادرة من الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، لفائدة الائمة الخطباء والمؤدبين والمؤدبات والاطارات الدينية والوعاظ المحليين، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الشؤون الدينية لمكافحة بعض المظاهر السلوكية والاجتماعية الدخيلة.وبيّن رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية الجمعي حنزولي في تصريح لصحفي "وات" ان هذا اليوم الدراسي، الذي انتظم بمقر اتحاد الفلاحين، يمثل فرصة لمعالجة المذهب المالكي والمصادر المالكية ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير ودحض كل ما هو مريب في المجتمع وداخل الاسر سواء من فتاوى او من سلوكات.وقدّم الباحث والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية محمد الصالح حرشاني بالمناسبة، مداخلة بعنوان "اطوار المذهب المالكي وتاريخ تدوينه ودوره في توحيد الفتوى" تطرّق فيها الى موضوع الفقه المالكي وتطوره ودوره في الفتوى ونشر الفكر التنويري المعتدل الذي يقوم على الحجة المباشرة والقضاء على السلوكات المريبة داخل المجتمع والتي من شانها ان تهدّد استقراره.