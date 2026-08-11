وزارة الصحة: العمل على اعداد كراس شروط وطني موحد في مجال شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمستشفيات

تمّ اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة، خصّصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، الاتفاق على إعداد كراس شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال.واتفق الحضور، خلال الجلسة التي أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني وحضرها رؤساء أقسام أمراض القلب ومسؤولو القسطرة والصيدلة والإطارات المعنية ، على إحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات.وتضم هذه اللجنة خبراء ومختصين من مختلف الجهات، لضبط الحاجيات والمواصفات وتجميع الشراءات لتحسين التحكم في الكلفة، مع ضمان الجودة والتنوع والمنافسة واعتماد توزيع عادل وشفاف بين المؤسسات الصحيّة العموميّة وتعزيز التنسيق بين الفرق الطبية والصيدلية والإدارية، مع المتابعة المنتظمة للاستهلاك.