JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:23 Tunis

بنزرت: ضبط مختلف الاستعدادات الواجبة لإنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607aa660a5fb47.83538565_lfkjimhngqoep.jpg>
Photo credits Yassine Gaidi
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 23:09 قراءة: 2 د, 18 ث
      
انتظمت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية بنزرت، جلسة عمل خصّصت لضبط الاستعدادات الجهوية في مختلف القطاعات من أجل حسن انطلاق السنة الدراسية والجامعية والتكوينية بولاية بنزرت، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وشدّد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الجلسة، على أهمية التنسيق الجماعي والعمل الميداني لتهيئة كل ظروف النجاح للموسم الدراسي، وعلى الدور المحوري المنوط بعهدة مختلف اللجان المحلية والجهوية في إطار المجالس المحلية للتربية والمجلس الجهوي للتربية لانجاح السنة الدراسية، وعلى أهمية المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني ودوره الإيجابي في معاضدة الدولة لفضّ الاشكاليات التي قد تطرأ سواء بالنسبة للتهيئة العامة للفضاءات التربوية، او التزوّد بالمواد الدراسية، أو المسائل المتعلقة بالمد التضامني.


ودعا إلى مزيد تفعيل كافة الإجراءات والتدابير العملية للرفع من جاهزية البنية التحتية وسلامة المؤسسات التعليمية، وتلافي النقائص الطارئة، ولاسيما تفقد المباني والأسوار ووضع برنامج استباقي للنقل المدرسي والجامعي، والاحاطة بالعائلات المعوزة، ومتابعة كل مظاهر الانقطاع المدرسي، ومواصلة تنفيذ التدخلات في مجال النظافة، وتعهد جميع المؤسسات التعليمية، وتعزيز منظومة السلامة المرورية.


واستعرضت الجلسة، من خلال تقارير مفصلة، أبرز الاستعدادات الخاصة بالسنة الدراسية والجامعية والتكوينية سواء في ما يتعلق بالجوانب البيداغوجية اوالتعليمية، أو توفير اللوازم المدرسية والنقل والمدّ التضامني، وغيرها من الاستعدادات الكفيلة بتأمين عودة مدرسية وجامعية وتكوينية طيّبة وناجحة على جميع المستويات.

وتمت الإشارة، بالمناسبة، الى ان عدد فرق السنة التحضيرية بالجهة للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027 يبلغ 134 فريقا يضمّ 2250 تلميذا وتلميذة، يؤطرهم 134 مربٍ، وبالبنسبة للمرحلة الابتدائية ستحتضن 212 مدرسة ابتدائية 51627 تلميذا وتلميذة، أما بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي فيبلغ عدد المؤسسات التعليمية بالجهة 71 مؤسسة ستحتضن 61331 تلميذا وتلميذة.

ومن ابرز المستجدات، خلال السنة الدراسيّة المقبلة، افتتاح معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية، وافتتاح المدرسة الإبتدائية الخوارزمي بمنزل بورقيبة، وابتدائية الحدائق بمنزل جميل، بالتوازي مع قرب استكمال مجموعة هامة من التدخلات العامة للصيانة والتعهد الشامل والجزئي بمختلف المؤسسات التعليمية.

كما تم التأكيد، في ما يتعلق بالعودة الجامعية والتكوينية، أنّه تم العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الكفيلة بتأمين أفضل الظروف للطلبة، سواء في ما يخص السكن الجامعي ببنزرت وماطر او الاطعام الجامعي، وتمت الإشارة إلى دخول المدرسة الوطنية للمهندسين بولاية بنزرت حيز العمل بنسبة مائة بالمائة، وإلى أنّ عدد المتكونين الإجمالي بالمراكز الخمسة المنتصبة بالجهة يناهز 2100 شخص من بينهم 850 متكونا جديدا في ما يزيد عن 30 اختصاصا.

وتناولت الجلسة أيضا مجمل الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجهوية للتجارة في ما يتعلق بالتزود والتزويد بالمواد المدرسية، ومنظومة المراقبة المتبعة، وأيضا التدابير المنجزة من قبل مصالح الشركة الجهوية لنقل المسافرين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، حيث يضمّ أسطول الشركة 234 حافلة سيتم تدعيمها بـ10 حافلات إضافية مطلع سبتمبر المقبل بالتوازي مع برمجة إقتناء 48 حافلة جديدة في بداية السنة المقبلة 2027 .

أما بخصوص المدّ التضامني، فقد تمت الإشارة الى تخصيص حوالي 5000 مساعدة مدرسية، علاوة على بقية المنح المالية المخصّصة عن طريق مختلف آليات وزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها من المساعدات التي سيتم توفيرها من قبل النسيج المدني والمؤسساتي وفاعلي الخير بالمناسبة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334355

babnet

كل الأخبار...

أمس 23:23 - ليبيا.. استهداف جديد بمسيّرة مجهولة لخزان وقود في مصفاة الزاوية
أمس 23:09 - بنزرت: ضبط مختلف الاستعدادات الواجبة لإنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة
أمس 22:47 - فضيحة تهز حزب العمال البريطاني: اعتقال مستشار سابق بشبهة التجسس لصالح الصين
أمس 22:21 - التنوع البيولوجي: اختتام مشروع تعزيز حماية أرخبيل جزر الكنايس
أمس 21:38 - ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي
أمس 21:20 - بصورة رومانسية.. رونالدو وجورجينا يعلنان زواجهما رسميا
أمس 21:17 - قبلي: انطلاق الايام الاعلامية حول حماية صابة التمور والمحافظة على جودتها
أمس 21:16 - الملعب التونسي يتعادل وديا مع شبيبة القبائل 1-1 ت
أمس 20:40 - نابل: كرنفال وسهرات موسيقيّة ومسرحية متنوّعة تؤثث الدورة 64 لمهرجان العنب بقرنبالية من 16 الى 28 اوت الجاري
أمس 20:11 - الالعاب المتوسطية (تارانتو 2026) : قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاصات الكرة الحديدية والفروسية والترياتلون
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 أوت 2026 | 28 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet38°
29° Babnet
الــرياح:
1.45 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-27
36°-27
35°-29
38°-27
41°-29
  • Avoirs en devises 25408,9
  • (11/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,37775 DT
  • (11/08)
  • 1 $ = 2,92686 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/08)     1972,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/08)   29880 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio