بنزرت: ضبط مختلف الاستعدادات الواجبة لإنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة

انتظمت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية بنزرت، جلسة عمل خصّصت لضبط الاستعدادات الجهوية في مختلف القطاعات من أجل حسن انطلاق السنة الدراسية والجامعية والتكوينية بولاية بنزرت، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وشدّد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الجلسة، على أهمية التنسيق الجماعي والعمل الميداني لتهيئة كل ظروف النجاح للموسم الدراسي، وعلى الدور المحوري المنوط بعهدة مختلف اللجان المحلية والجهوية في إطار المجالس المحلية للتربية والمجلس الجهوي للتربية لانجاح السنة الدراسية، وعلى أهمية المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني ودوره الإيجابي في معاضدة الدولة لفضّ الاشكاليات التي قد تطرأ سواء بالنسبة للتهيئة العامة للفضاءات التربوية، او التزوّد بالمواد الدراسية، أو المسائل المتعلقة بالمد التضامني.ودعا إلى مزيد تفعيل كافة الإجراءات والتدابير العملية للرفع من جاهزية البنية التحتية وسلامة المؤسسات التعليمية، وتلافي النقائص الطارئة، ولاسيما تفقد المباني والأسوار ووضع برنامج استباقي للنقل المدرسي والجامعي، والاحاطة بالعائلات المعوزة، ومتابعة كل مظاهر الانقطاع المدرسي، ومواصلة تنفيذ التدخلات في مجال النظافة، وتعهد جميع المؤسسات التعليمية، وتعزيز منظومة السلامة المرورية.واستعرضت الجلسة، من خلال تقارير مفصلة، أبرز الاستعدادات الخاصة بالسنة الدراسية والجامعية والتكوينية سواء في ما يتعلق بالجوانب البيداغوجية اوالتعليمية، أو توفير اللوازم المدرسية والنقل والمدّ التضامني، وغيرها من الاستعدادات الكفيلة بتأمين عودة مدرسية وجامعية وتكوينية طيّبة وناجحة على جميع المستويات.وتمت الإشارة، بالمناسبة، الى ان عدد فرق السنة التحضيرية بالجهة للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027 يبلغ 134 فريقا يضمّ 2250 تلميذا وتلميذة، يؤطرهم 134 مربٍ، وبالبنسبة للمرحلة الابتدائية ستحتضن 212 مدرسة ابتدائية 51627 تلميذا وتلميذة، أما بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي فيبلغ عدد المؤسسات التعليمية بالجهة 71 مؤسسة ستحتضن 61331 تلميذا وتلميذة.ومن ابرز المستجدات، خلال السنة الدراسيّة المقبلة، افتتاح معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية، وافتتاح المدرسة الإبتدائية الخوارزمي بمنزل بورقيبة، وابتدائية الحدائق بمنزل جميل، بالتوازي مع قرب استكمال مجموعة هامة من التدخلات العامة للصيانة والتعهد الشامل والجزئي بمختلف المؤسسات التعليمية.كما تم التأكيد، في ما يتعلق بالعودة الجامعية والتكوينية، أنّه تم العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الكفيلة بتأمين أفضل الظروف للطلبة، سواء في ما يخص السكن الجامعي ببنزرت وماطر او الاطعام الجامعي، وتمت الإشارة إلى دخول المدرسة الوطنية للمهندسين بولاية بنزرت حيز العمل بنسبة مائة بالمائة، وإلى أنّ عدد المتكونين الإجمالي بالمراكز الخمسة المنتصبة بالجهة يناهز 2100 شخص من بينهم 850 متكونا جديدا في ما يزيد عن 30 اختصاصا.وتناولت الجلسة أيضا مجمل الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجهوية للتجارة في ما يتعلق بالتزود والتزويد بالمواد المدرسية، ومنظومة المراقبة المتبعة، وأيضا التدابير المنجزة من قبل مصالح الشركة الجهوية لنقل المسافرين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، حيث يضمّ أسطول الشركة 234 حافلة سيتم تدعيمها بـ10 حافلات إضافية مطلع سبتمبر المقبل بالتوازي مع برمجة إقتناء 48 حافلة جديدة في بداية السنة المقبلة 2027 .أما بخصوص المدّ التضامني، فقد تمت الإشارة الى تخصيص حوالي 5000 مساعدة مدرسية، علاوة على بقية المنح المالية المخصّصة عن طريق مختلف آليات وزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها من المساعدات التي سيتم توفيرها من قبل النسيج المدني والمؤسساتي وفاعلي الخير بالمناسبة.