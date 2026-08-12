رجة أرضية بقوة 2،8 درجة على سلم ريشتر بسواحل ولاية المنستير الإربعاء

سجّلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، رجة أرضية بقوّة 2،8 درجة على سلم ريشتـر، على الساعة 00 و07 دقائق، الإربعاء، بسواحل ولاية المنستير عرض البحر.وحدّد مركز الرجة وفق التحاليل الأولية ب 35،68 درجة خط عرض وب 11،13 درجة خط طول.