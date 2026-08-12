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السيجومي : الإطاحة بعصابة "دبروز" الخطيرة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Août 2026 - 11:11 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالزهروني، بالتعاون مع أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بالسيجومي من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تخصصت في تهريب وترويج المواد المخدرة بالمنطقة.

وجاءت هذه العملية الإيجابية إثر تحريات ميدانية دقيقة أفضت إلى إيقاف أربعة عناصر ينشطون ضمن هذه العصابة، من بينهم العنصر الرئيسي والمستهدف والأستاذ الكائن خلف هذه الشبكة، المعروف بكنية "دبروز".



وأسفرت المداهمات وعمليات التفتيش عن حجز كميات متفاوته من المخدرات، إضافة إلى أدوات معدة للتقطيع، وميزان إلكتروني دقيق يُستعمل في إعداد الجرعات للترويج، إلى جانب مبلغ مالي هامّ متأتٍ من عائدات هذا النشاط الإجرامي.



وتأتي هذه الضربة الاستباقية في إطار المجهودات المتواصلة للمؤسسة الأمنية لمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات وتفكيك شبكاتها للحد من أخطارها على المجتمع.
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