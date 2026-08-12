كسوف كلي نادر للشمس يعبر أوروبا ويغرق أجزاء من إسبانيا في ظلام نهاري

فرانس 24 -

أين يمكن مشاهدة الكسوف؟



إسبانيا تستعد لمئات آلاف الزوار



الحرارة والازدحام يرفعان مستوى التأهب



كسوفات أخرى مرتقبة



يعبر كسوف كلي نادر للشمس، اليوم الأربعاء، أجزاء من أوروبا، في ظاهرة هي الأولى من نوعها التي تشهدها القارة منذ عام 2006، فيما تستعد مناطق واسعة من إسبانيا لمشاهدة ظلام نهاري غير معتاد.ويبدأ ظل القمر الناتج عن مروره أمام الشمس وحجبه لها بالظهور في أقصى شمال روسيا، ضمن المناطق القطبية النائية، قبل أن يمتد عبر غرينلاند وآيسلندا.وفي إسبانيا، التي تعد من أفضل المواقع لمشاهدة الكسوف الكلي، يعبر الظل البلاد قطريا من الساحل الأطلسي الشمالي باتجاه البحر المتوسط، قبل أن يتلاشى قرابة الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.يمكن مشاهدة الكسوف الجزئي في معظم أنحاء أوروبا، إضافة إلى كندا وشمال الولايات المتحدة وشمال غرب أفريقيا.ولا تتجاوز مدة الكسوف الكلي في إسبانيا دقيقتين قبيل غروب الشمس، فيما تستمر المرحلة الكلية لفترة أطول قليلا في بعض مناطق روسيا وغرينلاند. وتمتد مرحلة الكسوف الجزئي لنحو ساعة و45 دقيقة.وخلال الكسوف، يؤدي اصطفاف الشمس والقمر إلى ظاهرة شبيهة بالشفق، مع انخفاض درجات الحرارة وتشكّل ظلال بزوايا غير مألوفة، فيما قد تتصرف بعض الحيوانات كما لو أن الليل قد حل.ويمنح الكسوف العلماء فرصة لدراسة الغلاف الجوي للشمس وطبقتها الخارجية، بما يساعد على فهم المزيد من الظواهر المرتبطة بالرياح الشمسية والمجال المغناطيسي للشمس.وتستعد إسبانيا لاستقبال أعداد كبيرة من هواة الكسوف الذين يتوافدون إلى المناطق الواقعة على مساره، بحثا عن أفضل المواقع لمشاهدة الظاهرة، وسط توقعات بأجواء صافية في معظم أنحاء البلاد.وتراهن إسبانيا على الحدث لدعم السياحة في المناطق الريفية الشمالية التي تعاني تراجعا في أعداد السكان.وتقدر وزارة الاقتصاد الإسبانية المساهمة الصافية للكسوف في الاقتصاد بنحو، مع توقع استقطاب أكثر منإلى المناطق الرئيسية الواقعة على مسار الكسوف الكلي.وامتد الإقبال إلى قرى هادئة لا تعد عادة من الوجهات السياحية الرئيسية، بعدما تحولت إلى نقاط جذب لهواة متابعة الكسوف القادمين من مختلف أنحاء العالم.وأثارت الأعداد المتوقعة للزوار مخاوف السلطات من الازدحام والمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات.ومن المنتظر أن تتجاوز درجات الحرارةفي معظم أنحاء إسبانيا القارية، وقد تتخطىفي بعض مناطق الشمال الشرقي، ما يرفع المخاطر على الأشخاص الذين سيمضون ساعات طويلة في الهواء الطلق.كما يرتفع خطر اندلاع حرائق الغابات في أجزاء واسعة من البلاد، فيما يُتوقع تسجيل ما يصل إلىعلى الطرق المؤدية إلى المناطق الواقعة ضمن مسار الكسوف الكلي.وعززت البلديات الإجراءات الأمنية وموارد الطوارئ والنقل، إلى جانب تخصيص نقاط لمتابعة الظاهرة، استعدادا للتدفق الكبير للزوار.ومن المنتظر أن تشهد المنطقة كسوفا كليا آخر في أوت 2027، سيعبر جنوب إسبانيا وشمال أفريقيا، فيما ستشهد شبه الجزيرة الأيبيرية عام 2028 كسوفا حلقيا للشمس، يظهر خلاله القمر أمام الشمس على شكل