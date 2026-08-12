تحلية المياه في تونس: من الحلّ التقني إلى الرهان الاستراتيجي

تونس: بلد محدود الموارد المائية



بدايات التحلية في تونس



محطات تحلية المياه في تونس: العاملة والمبرمجة



مقارنة إقليمية



التحدي الاقتصادي



بين الضرورة والاستدامة



نحو أمن مائي مستدام



في زمنٍ يتسارع فيه الجفاف وتزداد فيه التقلبات المناخية حدّة، لم يعد الماء فيمجرد مورد طبيعي متاح، بل أصبح قضية سيادية تمسّوالتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. فبلدٌ يقع ضمن حزام مناخي شبه جاف، وتتناقص فيه الموارد المائية التقليدية، يجد نفسه مضطرًا إلى البحث عن حلول مبتكرة لضمان حق أجياله القادمة في الماء. ومن هنا برزتبوصفها أحد أهم الخيارات الاستراتيجية التي تتجه إليها الدولة التونسية لتعزيزوتأمين موارد مستدامة.تُعدمن بين الدول الفقيرة نسبيًا في الموارد المائية، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة المتجددة عتبة الندرة المائية المعترف بها عالميًا، والمقدَّرة بنحو. ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، أبرزها الطبيعة المناخية شبه الجافة، وتذبذب التساقطات المطرية من سنة إلى أخرى — وقد شهدت البلاد في السنوات الأخيرة أكثر من— إضافة إلى الضغط المتزايد على الموارد المائية بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني وتطور الأنشطة الاقتصادية.وتشير التقديرات إلى أنيستهلك نحومن الموارد المائية المتاحة في البلاد، بينما يتزايد الطلب على المياه في المدن والصناعات بوتيرة سنوية تقارب. وفي ظل هذه المعادلة الصعبة، لم يعد الاعتماد على الموارد التقليدية، مثل السدود والمياه الجوفية، كافيًا لتلبية الحاجات المتزايدة، خصوصًا مع استنزاف بعض الموائد المائية وارتفاع نسبة الملوحة في مناطق عديدة من الجنوب والساحل.لهذه الأسباب، برزت الحاجة إلى تطويرلتعويض النقص الهيكلي في المياه المتجددة، وفي مقدمتها، الى جانب معالجة المياه المستعملة. وقد سمح التطور التكنولوجي خلال العقود الأخيرة بتحسين كفاءة تقنيات تحلية المياه وتقليص استهلاك الطاقة فيها، ما جعلها أكثر واقعية من الناحية التقنية والاقتصادية، وأكثر انتشارًا في العديد من الدول الساحلية التي تواجه تحديات مائية مشابهة. أما فيما يتعلق بالاستعمالات الزراعية والصناعية، فتعتبرهي الخيار الأفضل اقتصاديًا وبيئيًا.وفي هذا السياق، تعمل السلطات التونسية على تطوير عدد من محطات تحلية المياه الجوفية المالحة في المناطق الداخلية، مثل، بهدف تحسين جودة المياه في هذه المناطق وتقليص نسبة الملوحة فيها. ويمثّل هذا التوجه محاولة لبناء منظومة متكاملة للموارد المائية غير التقليدية، تجمع بين تحلية مياه البحر وتحلية المياه الجوفية المالحة، مع إدماجتدريجيًا بهدف تقليص كلفة الإنتاج وتعزيز الاستدامة.يعود الاهتمام العلمي بتحلية المياه فيإلى أوائل ستينات القرن الماضي، وتحديدًا إلى عام، حين انطلقت أولى الدراسات والتجارب حول استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه المالحة داخل، تحت إشراف العالم التونسي. وكان الهدف آنذاك البحث عن حلول تقنية بسيطة تمكّن من توفير مياه الشرب للمناطق النائية التي تعاني ملوحة المياه الجوفية وشحّ الموارد المائية.وفي هذا الإطار، شهدت سنتاإنجاز. فقد أُقيمت محطة فيبطاقة إنتاجية بلغت نحو، وأخرى في منطقةبطاقة، إلى جانب محطة ثالثة فيبطاقة تقارب. وقد مثّلت هذه التجارب، رغم تواضع طاقتها الإنتاجية، خطوة علمية رائدة في استكشاف إمكانات التحلية باستخدام الطاقة الشمسية في البيئات الجافة.وبعد عقود من هذه البدايات البحثية، شهد عامإنشاء محطة تجريبية لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية في، بطاقة إنتاجية تقارب. وقد اعتمد هذا المشروع على تقنيةٍ مبتكرةٍ لترطيب الهواء متعددةِ المراحل، كجزء من مشروع بحثي دولي وتحت إشرافي العلمي والتقني.تعتمد معظم محطات التحلية الحديثة اليوم على تقنية، وهي تقنية تقوم على دفع مياه البحر تحت ضغط عالٍ عبر أغشية شبه منفذة تفصل الأملاح والمعادن الذائبة عن الماء، لتنتج مياهًا صالحة للشرب. وتُعد هذه التقنية، في الوقت الراهن، الخيار الأكثر انتشارًا وواقعية من الناحيتين التقنية والاقتصادية في أغلب مشاريع التحلية حول العالم.وفي، شرعتفي إنشاء أول محطة حضرية لتحلية المياه الجوفية المالحة بجزيرة، حيث دخلت حيّز الاستغلال سنة. ومنذ ذلك الحين، شهدت مشاريع التحلية توسعًا تدريجيًا إلى أن بلغت اليوم مرحلة إنشاء محطة تحلية مياه البحر، والتي يُنتظر أن تدخل حيّز الاستغلال خلال. ومع تشغيل هذه المحطة، يُتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي لمختلف محطات التحلية في تونس إلى نحو. وفيما يلي قائمة بالمحطات التي تعمل حالياً، وتلك قيد الإنشاء، والمحطات المخطط إنشاؤها في المستقبل:دخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغ، قابلة للتوسعة إلىدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغ، قابلة للتوسعة إلىدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغ، قابلة للتوسعة إلىدخلت طور الاستغلال سنةبطاقة إنتاجية تبلغ، قابلة للتوسعة إلىالدخول في الخدمة مبرمج في سنةبطاقة إنتاجية تبلغ، قابلة للتوسعة إلىمبرمجة بطاقة إنتاجية تبلغقابلة للتوسعة إلىمبرمجة بطاقة إنتاجية تبلغمبرمجة بطاقة إنتاجية تبلغمبرمجة بطاقة إنتاجية تبلغمبرمجة بطاقة إنتاجية تبلغمبرمجة بطاقة إنتاجية تبلغمبرمجة بطاقة إنتاجية تبلغمبرمجة بطاقة إنتاجية قد تصل إلى نحوإلى جانب هذه المنشآت، توجد فيعدة محطات تحلية داخل بعض المؤسسات الصناعية والسياحية والفلاحية. ومن أبرزها محطة التحلية التابعة إلىبطاقة إنتاجية تبلغ، ومحطةبطاقة، إضافة إلى محطة تحلية المياه فيبطاقة، ومحطة تحلية مياه البحربطاقةعند النظر إلى تجارب دول المغرب العربي في مجال تحلية المياه، يتبيّن أنقد استثمرت على نطاق واسع في إنشاء محطات كبرى لتحلية مياه البحر، حتى بلغت قدرتها الإنتاجية عدة ملايين من الأمتار المكعبة يوميًا، مستفيدة في ذلك من مواردها الكبيرة من النفط والغاز التي مكّنتها من تمويل مشاريع ضخمة في هذا القطاع.أمافقد اعتمد بدوره استراتيجية طموحة تجمع بين التحلية والطاقات المتجددة، مع إطلاق مشاريع كبيرة في مدن مثل، بهدف تأمين جزء مهم من احتياجاته المائية عبر هذه التقنية.وفي المقابل تواجهصعوبات كبيرة في تشغيل محطات التحلية بسبب الظروف الأمنية وضعف الصيانة، رغم امتلاكها بنية تحتية مهمة في هذا المجال.وفي خضم هذا المشهد الإقليمي، اختارتنهجًا يقوم على إنشاء محطات صغيرة ومتوسطة الحجم، تستجيب للحاجات الملحّة للمناطق الجنوبية والساحلية التي تعاني محدودية الموارد الطبيعية أو ارتفاع ملوحة المياه الجوفية، مع الحرص على تحقيق توازن بين الكلفة الاقتصادية ومتطلبات الاستدامة البيئية.على الرغم من الأهمية المتزايدة لتحلية المياه في تعزيز الأمن المائي، فإنها تظل عملية مكلفة نسبيًا مقارنة بالمصادر التقليدية. ففيتبلغ كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة نحو، وهو رقم يفوق بكثير كلفة المياه المستخرجة من السدود () أو الموائد الجوفية.ويعود جزء كبير من هذه الكلفة إلى استهلاك الطاقة، التي تمثل نحومن المصاريف التشغيلية لمحطات التحلية. كما أن الأسعار التي يدفعها المستهلكون تبقى مدعومة من الدولة، ما يشكل ضغطًا ماليًا علىفي المقابل استطاعت بعض دول الخليج، مثل، خفض كلفة التحلية إلى أقل من، بفضل الاستثمارات الضخمة والتقدم التكنولوجي ووفرة الطاقة الرخيصة، إضافة إلى اقتصاديات الحجم الكبير في المشاريع العملاقة.ومع ذلك، يأمل الخبراء أن تنخفض كلفة التحلية فيتدريجيًا مع تطور التكنولوجيا ودمجمثل الطاقة الشمسية في تشغيل المحطات.لا يمكن النظر إلى تحلية المياه فيباعتبارها مجرد مشروع تقني أو بنية تحتية إضافية، بل هي في الحقيقة. فهي تتيح تأمين مياه الشرب للمناطق الجنوبية والساحلية، وتخفف الضغط على الموارد الجوفية، وتساعد على مواجهة آثار التغير المناخي.لكن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب أيضًا سياسات مرافقة، من بينها، وتحديث شبكات التوزيع للحد من التسربات، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة.فالماء في النهاية ليس مجرد مورد اقتصادي، بل هو عنصر أساسي فيتخوضاليوم تجربة مهمة في إدارة ندرة المياه، تحاول من خلالها مواجهة تحديات طبيعية بحلول تقنية وتنظيمية. فمن، تتشكل تدريجيًا منظومة جديدة للأمن المائي تعتمد على التكنولوجيا والتخطيط بعيد المدى.ورغم الصعوبات المالية والتقنية التي ترافق هذا التحول، يعكس المسار المعتمد وعيًا متزايدًا بأن مستقبل التنمية في القرن الحادي والعشرين سيرتبط أيضًا بمسألة الماء.وفي عالم يتزايد فيه الضغط على الموارد المائية عامًا بعد عام، قد تصبح القدرة على تحلية مياه البحر عاملاً مهمًا في تعزيز. و، بخطواتها المتدرجة، تسعى إلى الانضمام إلى الدول التي أدركت أن أمنها المائي مرتبط بأمنها الاقتصادي والاجتماعي.