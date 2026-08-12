زغوان: سهرة «نجاحات بلادي».. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية

بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ13 أوت من كل سنة، نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بزغوان، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، بساحة القوس الروماني سهرة "نجاحات بلادي"بحضور والي الجهة، كريم البرنجيومثلت هذه التظاهرة مناسبة للاحتفاء بالمرأة التونسية وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات، وإبراز ما تزخر به الجهة من كفاءات وطاقات نسائية أثبتت جدارتها وفاعليتها، وأسهمت في مسيرة التنمية والنجاحوتضمن برنامج السهرة فقرات فنية وثقافية متنوعة، إلى جانب تكريم عدد من النساء المتميزات تقديرا لعطائهن وما قدمنه في مجالات مختلفة، واعترافا بمكانة المرأة ودورها المحوري في المجتمعواكب فعاليات الحفل بالخصوص ، معتمدة مركز الولاية المكلفة بالشؤون الاجتماعية ،ومعتمد زغوان، وعدد من المديريين والمندوبيين الجهويين، وعضو المجلس الجهوي ،ورئيس المجلس المحلي، وممثلو الهياكل الجهوية ذات الصلة