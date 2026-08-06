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الإطاحة بمشتبه به في "براكاج" استهدف طالبة بشارع محمد الخامس واسترجاع المسروق

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Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Août 2026 - 09:40 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بباب بحر، في وقت وجيز، من إلقاء القبض على شخص يحمل جنسية إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطه في تنفيذ عملية سلب باستعمال سلاح أبيض استهدفت طالبة بشارع محمد الخامس بالعاصمة.

وبحسب المعطيات الأولية، اعترض المشتبه به سبيل الضحية وهددها بواسطة آلة حادة قبل أن يستولي على حاسوبها المحمول وهاتفها الجوال ويفر من المكان.


وفور تلقي الإشعار، باشرت الوحدات الأمنية تحريات ميدانية مكثفة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه به ومكان وجوده في وقت قياسي، قبل إلقاء القبض عليه.


كما تمكنت الوحدات الأمنية من استرجاع كامل المسروقات وتسليمها إلى صاحبتها، فيما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمظنون فيه ومواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
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