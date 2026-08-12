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صفاقس:الأيام الثقافية بقرقور، مدينة عقارب تحت شعار " قرقور تجمعنا "

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Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Août 2026 - 15:10 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تستعدّ منطقة قرقور من معتمدية عقارب بولاية صفاقس لاحتضان الأيام الثقافية بقرقور أيام 13 و14 و15 أوت الجاري بالملعب البلدي ، في موعد يجمع بين الثقافة، والفن ،والتراث ،والفرجة، تحت شعار"قرقور تجمعنا"

وتأتي هذه الأيام الثقافية لتكون مناسبة لإحياء الذاكرة المحلية والتعريف بالموروث الشعبي، تحت عنوان "قرقور... أرض الأصالة والتراث، وموعد جديد للثقافة والفرح"، وذلك من خلال برمجة عديد العروض الفنية،والورشات الموجهة للأطفال والتنشيط الثقافي، إلى جانب أجواء الاحتفال والفرجة

"قرقور تجمعنا" ليست مجرد عبارة وفق منظمي هذه التظاهرة ، بل رسالة تؤكد أن الثقافة قادرة على جمع أبناء المنطقة، وتعزيز الانتماء، وإبراز خصوصية قرقور،وعراقة تراثها للأجيال الجديدة
وتفتتح فعاليات الايام الثقافية يوم 13 أوت الجاري بعرض الفروسية والمداوري، وعرض الفنون الشعبية، ليليها عرض "تام تام" للفنان احمد الماجري يوم 14 أوت الجاري، الى جانب تقديم ورشة للرسم موجهة للاطفال وتنظيم دورة في الشطرنج، وعرض تنشيطي تحت عنوان "افتح يا سمسم"
قرقور منطقة عريقة تقع في ساحل مدينة عقارب جنوب ولاية صفاقس، وتتميّز بموقعها وبحضورها المحلي والاجتماعي والعلمي ، وارتباطها في المخيال الشعبي والموروث الثقافي بالشيخ سيدي بويحيى القرقوري وزاويته

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